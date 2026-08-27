Große Trendwenden und gute Renditemöglichkeiten: Die Chancen bei thyssenkrupp, Live Nation Entertainment und Lahontan Gold!

Immer noch toben die zwei Kriege im Iran und der Ukraine und dazu ein wackliger Ölpreis und eine Weltwirtschaft, die trotzdem nicht in die Knie geht. Aber wie lange kann das noch gutgehen? Während Russland mit gezielten Angriffen die ukrainische …



