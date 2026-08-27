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    Große Trendwenden und gute Renditemöglichkeiten: Die Chancen bei thyssenkrupp, Live Nation Entertainment und Lahontan Gold!

    Immer noch toben die zwei Kriege im Iran und der Ukraine und dazu ein wackliger Ölpreis und eine Weltwirtschaft, die trotzdem nicht in die Knie geht. Aber wie lange kann das noch gutgehen? Während Russland mit gezielten Angriffen die ukrainische …

    Große Trendwenden und gute Renditemöglichkeiten: Die Chancen bei thyssenkrupp, Live Nation Entertainment und Lahontan Gold!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Immer noch toben die zwei Kriege im Iran und der Ukraine und dazu ein wackliger Ölpreis und eine Weltwirtschaft, die trotzdem nicht in die Knie geht. Aber wie lange kann das noch gutgehen? Während Russland mit gezielten Angriffen die ukrainische Wirtschaft hart trifft und Getreide- sowie Stahlexporte über das Schwarze Meer fast zum Erliegen kommen, sorgt im Nahen Osten die monatelange Blockade der Straße von Hormus für Nervosität an den Energiemärkten. Und doch bleibt der IWF in Bezug auf die Weltwirtschaft überraschend gelassen. Der befürchtete Energieschock sei bislang glimpflicher ausgefallen als erwartet, heißt es aus Washington. Der Grund dafür könnte auch der KI-Investitionsboom sein, der als Gegengewicht zur Krise wirkt. Doch IWF-Chefin Georgieva warnt zugleich, dass die Gefahr noch lange nicht vorbei ist. Wie fragil dieses Gleichgewicht ist, und was das für Anleger bedeutet, lesen Sie hier. Ebenso welche 3 Aktien aus den unterschiedlichsten Gründen interessant sein dürften!

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