🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsZucker RohstoffvorwärtsNachrichten zu Zucker

    Pressestimmt

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Handelsblatt' zur Zuckersteuer

    Für Sie zusammengefasst
    • Süßstoffe sind weniger riskant als Zucker
    • Eine Zuckersteuer war ein politischer Erfolg
    • Zu viele Zusatzsteuern gefährden den Kompromiss
    Pressestimmt - 'Handelsblatt' zur Zuckersteuer
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Zuckersteuer:

    Natürlich sind auch künstlich hergestellte Süßstoffe in rauen Mengen nicht gesund, weder für den Körper noch für die Umwelt, doch die belegten Gesundheitsrisiken sind deutlich geringer als bei Zucker. Und die Steuer auf Zucker als Teil eines Reformpakets durchzusetzen, für das sich auch die Spitzen der Union aussprachen, nachdem sie noch wenige Monate zuvor alles Vergleichbare abgelehnt hatten, war ein politischer Sieg für ihre Befürworter. Wer nun noch zahllose Dinge mitbesteuern will, verspielt am Ende jeden Kompromiss. Aus gesundheitlicher Sicht lässt sich nur hoffen, dass Klingbeils Haus sich auf den Expertenvorschlag besinnt. Dann gäbe es eine wirksame Zuckersteuer, zusätzliches Geld für die GKV und ein glaubwürdiges Beispiel für kluge Politik./yyzz/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Pressestimmt 'Handelsblatt' zur Zuckersteuer "Handelsblatt" zur Zuckersteuer: Natürlich sind auch künstlich hergestellte Süßstoffe in rauen Mengen nicht gesund, weder für den Körper noch für die Umwelt, doch die belegten Gesundheitsrisiken sind deutlich geringer als bei Zucker. Und die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     