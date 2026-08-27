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    Champions-League-Auslosung

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    Deutsche Clubs warten auf Gegner

    Für Sie zusammengefasst
    • Vier deutsche Clubs erfahren ihre Gegner in Monaco
    • Ligaphase läuft vom 8. September bis 27. Januar
    • Teams bestreiten vier Heim- und vier Auswärtsspiele
    Champions-League-Auslosung - Deutsche Clubs warten auf Gegner
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    MONACO (dpa-AFX) - Die vier deutschen Clubs in der Champions League erfahren an diesem Donnerstag bei der Auslosung in Monaco ihre Gegner. Von 18.00 Uhr an werden im Grimaldi Forum mittels einer Software die Paarungen für Bayern München, Borussia Dortmund , RB Leipzig und den VfB Stuttgart ermittelt. Der erste Spieltag der Ligaphase beginnt am 8. September, der letzte findet am 27. Januar statt. Der komplette Spielplan inklusive Anstoßzeiten soll spätestens am Samstag veröffentlicht werden.

    Jeder Club erhält zwei Gegner aus jedem der vier Lostöpfe. In der Ligaphase bestreitet jedes Team vier Heim- sowie vier Auswärtsspiele. Ausgeschlossen sind Duelle mit Clubs aus dem eigenen Land, zudem darf gegen Teams eines anderen Verbandes maximal zweimal gespielt werden. Die Bayern sind in Lostopf eins, Dortmund in Topf zwei, Leipzig und Stuttgart in den Töpfen drei bzw. vier. Die letzten vier der 36 Startplätze werden am Mittwochabend vergeben./bat/DP/mis

    Borussia Dortmund

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    ISIN:DE0005493092WKN:549309
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 3,21 auf Lang & Schwarz (26. August 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +4,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 354,37 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8700 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +55,76 %/+55,76 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die BVB-Aktie bei rund 3,20 Euro. Käufe von Carsten Cramer und Bernd Geske über zusammen etwa 231.600 Euro werden als positives Signal und möglicher Impuls Richtung 3,50 Euro gewertet. Diskutiert wird zudem eine deutliche Bewertungslücke zu Bayern München: rund 359 Mio. Euro gegenüber etwa 5 Mrd. Euro. Ein Ende von 50+1 könnte diese verringern, während das Transferminus als Belastungsfaktor gilt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    dpa-AFX
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