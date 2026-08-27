🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 27. August 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Unternehmenszahlen von Gerresheimer bis Pernod Ricard im Fokus
    • Konjunkturdaten und Zinsentscheide global erwartet
    • EU-Gipfel zur Haushaltsplanung und Jackson Hole
    TAGESVORSCHAU - Termine am 27. August 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 27. August ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Asta Energy Solutions, Halbjahreszahlen
    07:00 DEU: Gerresheimer, vorläufige Q1-Zahlen (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Fielmann, Q2-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Delivery Hero, Q2 Trading Update (14.00 Pk und Analystencall) 07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen-Pk 10:00 CHE: Givaudan, Summer Investor Conference
    10:00 DEU: Singulus Technologies, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: VW-Betriebsversammlungen zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Chemnitz, Dresden USA: Autodesk, Q2-Zahlen
    USA: Best Buy, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    03:30 CHN: Industriegewinne 7/26
    08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex, 2. Quartal 2026 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/26 (endgültig)
    08:00 NOR: BIP Q2/26
    08:00 SWE: Handelsbilanz 7/26
    08:00 DEU: NIM-Konsumklima 9/26
    08:45 FRA: Erzeugerpreise 7/26
    10:00 EUR: EZB, Geldmenge M3 7/26
    13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 22./23. Juli 2027
    14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheidung
    14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/26 (vorläufig)
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Bundeskanzler Merz lädt zu einem kleinen EU-Gipfel zur Haushaltsplanung + 13.55 Pressestatements des Bundeskanzlers und der Staats- und Regierungschefs

    DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

    17:30 DEU: Zukunftsforum der EWR Aktiengesellschaft 2026 mit dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD), Worms

    USA: Jackson Hole Economic Policy Symposium (bis 29.8.26) °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    TAGESVORSCHAU Termine am 27. August 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 27. August ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Asta Energy Solutions, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Gerresheimer, vorläufige Q1-Zahlen (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Fielmann, Q2-Zahlen (detailliert) …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     