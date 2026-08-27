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    Bestes Quartal der Geschichte

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    CrowdStrike-Aktie explodiert zweistellig – dieser KI-Moment befeuert die Rallye

    CrowdStrike übertrifft die Erwartungen, hebt die Prognose an und legt nach Börsenschluss um mehr als zehn Prozent zu. CEO George Kurtz sieht hinter dem Rekordquartal eine historische KI-Chance.

    Bestes Quartal der Geschichte - CrowdStrike-Aktie explodiert zweistellig – dieser KI-Moment befeuert die Rallye
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Nach dem Rekordquartal kennt die CrowdStrike-Aktie kein Halten: Nachbörslich schoss zeitweise sie um mehr als elf Prozent nach oben. Der Cybersecurity-Konzern übertraf die Erwartungen und hob seinen Jahresausblick an. Hinter den Zahlen steckt eine größere Botschaft: KI treibt nicht nur neue Angriffe, sondern zugleich den Bedarf an Schutzsystemen.

    Im zweiten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 26 Prozent auf 1,47 Milliarden US-Dollar. Erwartet wurden laut CNBC lediglich 1,44 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,31 US-Dollar und lag zwei Cent über der Prognose.

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    Auch unterm Strich gelang die Wende: CrowdStrike verdiente netto 5,3 Millionen US-Dollar, nach einem Verlust von 70,2 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Die jährlich wiederkehrenden Erlöse stiegen um 25 Prozent auf 5,84 Milliarden US-Dollar.

    CEO George Kurtz sprach vom "besten Quartal in der Geschichte von CrowdStrike". Auslöser sei der "Mythos-Moment": Anthropics neues KI-Modell kann bislang unbekannte Schwachstellen ausnutzen und hat die Nachfrage nach modernen Schutzsystemen angefacht. Für Kurtz ist die Absicherung von KI sogar die größte Marktchance der Firmengeschichte.

    Besonders stark läuft Falcon Flex, mit dem Kunden verschiedene Sicherheitswerkzeuge flexibel einsetzen können. Das Angebot hat sich binnen eines Jahres mehr als verdoppelt. CrowdStrike gewann 935 Flex-Konten hinzu; die zehn größten Abschlüsse entfielen allesamt darauf.

    Für das Gesamtjahr erwartet CrowdStrike nun 5,99 bis 6,01 Milliarden US-Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,25 bis 1,26 US-Dollar – jeweils mehr, als Analysten bislang kalkulierten. Der Ausblick für das dritte Quartal lag mit 1,52 bis 1,53 Milliarden US-Dollar Umsatz und 0,31 US-Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie dagegen etwa auf Höhe der Erwartungen. Nach über 61 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn bleibt die entscheidende Frage: Wie viel KI-Euphorie steckt bereits im Kurs?

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,10 % und einem Kurs von 209USD auf Nasdaq (27. August 2026, 01:59 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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