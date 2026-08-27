MBC GROUP STELLT MBC GAMES STUDIO VOR - PREMIERE DES ERSTEN TITELS AUF DER GAMESCOM

RIAD, Saudi-Arabien, 27. August 2026 /PRNewswire/ -- Die MBC GROUP, der führende Medien- und Unterhaltungskonzern im Nahen Osten und in Nordafrika („MENA"), stellte heute auf der Gamescom in Köln den Debüt-Titel „1001 Threads of Mizan" des MBC Game Studio („MGS") vor.

„1001 Threads of Mizan" ist ein arabisches Fantasy-Action-Abenteuer, das von den reichen Erzähltraditionen aus „Tausendundeiner Nacht" inspiriert ist und den Spielern eine liebevoll gestaltete Welt präsentiert, in der Erkundung, groß angelegte Kämpfe und kooperatives Gameplay miteinander verschmelzen. Das Spiel ist für bis zu drei Spieler mit einem Koop-Modus konzipiert, bei dem man jederzeit ein- und aussteigen kann. Es bietet sowohl Fortbewegung am Boden als auch in der Luft, einschließlich eines charakteristischen fliegenden-Teppich-Systems, das es den Spielern ermöglicht, die Welt zu erkunden und gemeinsam gegen riesige mystische Kreaturen anzutreten.

MBC Game Studio vereint ein internationales Team mit Erfahrung aus renommierten globalen Spielestudios und kombiniert Fachwissen in den Bereichen Gameplay, Weltgestaltung und kreative Entwicklung mit der Stärke der Unterhaltungskompetenzen, der regionalen Expertise und der globalen Reichweite der MBC GROUP. Das Studio konzentriert sich auf die Entwicklung hochwertiger Originalspiele und geistigen Eigentums, die von fesselnden Geschichten und kulturellen Erzählungen inspiriert sind und sich an ein weltweites Publikum richten.

MGS ist Teil der umfassenden Expansion der MBC GROUP in den Gaming-Bereich sowie ihrer Strategie, ihre internationale Präsenz auszubauen und ihr Ökosystem für digitale Unterhaltung zu erweitern.

Waleed Al-Ibrahim, Chairman der MBC GROUP, erklärte: „Die Gaming-Branche bietet die Möglichkeit, eigene IPs zu entwickeln, neue Märkte zu erschließen, ein globales Publikum zu erreichen und neue Wege für langfristiges Wachstum zu erschließen, was die Stärke und Vielfalt unseres Geschäftsmodells verdeutlicht."

Er fügte hinzu: „Indem wir die Talente, Fähigkeiten und Partnerschaften zusammenbringen, die für die Schaffung von Gaming-Erlebnissen von Weltklasse erforderlich sind, können wir faszinierende regionale Geschichten auf neue Weise zum Leben erwecken und unsere Position in der globalen Unterhaltungsbranche weiter stärken."

Mike Sneesby, Chief Executive Officer der MBC GROUP, erklärte: „Diese Bekanntgabe stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg der Gruppe in der Glücksspielbranche dar und bringt uns unserem Ziel näher, ein globales Unterhaltungsunternehmen aufzubauen, das im Nahen Osten verwurzelt ist und weltweit Anerkennung findet."