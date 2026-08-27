Accelleron steigert Halbjahresgewinn und investiert mehr in Wachstum
Accelleron startet 2026 mit kräftigem Rückenwind: zweistelliges Umsatz- und Gewinnwachstum, starke Nachfrage in Schifffahrt und Rechenzentren sowie eine angehobene Prognose.
- Accelleron steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 21,3 % auf 737,3 Mio. USD; das organische Wachstum betrug 17,2 %.
- Das operative EBITA erhöhte sich um 22,5 % auf 189,7 Mio. USD, die operative EBITA-Marge stieg auf 25,7 %.
- Der Reingewinn wuchs um 31,5 % auf 150,8 Mio. USD; das Ergebnis je Aktie erhöhte sich auf 1,53 USD.
- Wichtigste Wachstumstreiber waren die Nachfrage nach Schiffsneubauten sowie der Ausbau von Rechenzentren und damit verbundene Primärenergieanwendungen in den USA.
- Das Segment Medium & Low Speed erzielte 528,5 Mio. USD Umsatz (+15,2 %), während High Speed besonders stark auf 208,9 Mio. USD (+40,0 %) zulegte.
- Accelleron investierte im ersten Halbjahr 31 Mio. USD – über 40 % mehr als im Vorjahr – und erhöhte die Prognose für das organische Umsatzwachstum 2026 auf 14–17 %; die EBITA-Margenprognose bleibt bei 25–26 %.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Accelleron Industries ist am 27.08.2026.
+2,57 %
+3,17 %
-2,79 %
-8,64 %
+7,69 %
+283,58 %
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte