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    Accelleron steigert Halbjahresgewinn und investiert mehr in Wachstum

    Accelleron startet 2026 mit kräftigem Rückenwind: zweistelliges Umsatz- und Gewinnwachstum, starke Nachfrage in Schifffahrt und Rechenzentren sowie eine angehobene Prognose.

    Accelleron steigert Halbjahresgewinn und investiert mehr in Wachstum
    • Accelleron steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 21,3 % auf 737,3 Mio. USD; das organische Wachstum betrug 17,2 %.
    • Das operative EBITA erhöhte sich um 22,5 % auf 189,7 Mio. USD, die operative EBITA-Marge stieg auf 25,7 %.
    • Der Reingewinn wuchs um 31,5 % auf 150,8 Mio. USD; das Ergebnis je Aktie erhöhte sich auf 1,53 USD.
    • Wichtigste Wachstumstreiber waren die Nachfrage nach Schiffsneubauten sowie der Ausbau von Rechenzentren und damit verbundene Primärenergieanwendungen in den USA.
    • Das Segment Medium & Low Speed erzielte 528,5 Mio. USD Umsatz (+15,2 %), während High Speed besonders stark auf 208,9 Mio. USD (+40,0 %) zulegte.
    • Accelleron investierte im ersten Halbjahr 31 Mio. USD – über 40 % mehr als im Vorjahr – und erhöhte die Prognose für das organische Umsatzwachstum 2026 auf 14–17 %; die EBITA-Margenprognose bleibt bei 25–26 %.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Accelleron Industries ist am 27.08.2026.


    Accelleron Industries

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    ISIN:CH1169360919WKN:A3DRSU
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