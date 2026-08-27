Accelleron Posts Strong H1 Results, Invests to Accelerate Future Growth
Accelleron accelerated in H1 2026, delivering double‑digit growth in revenue, profit and investment while lifting its full‑year outlook for organic expansion.
- Accelleron’s H1 2026 revenue rose 21.3% year-on-year to USD 737.3 million, including 17.2% organic growth.
- Operational EBITA increased 22.5% to USD 189.7 million, with the margin improving to 25.7%; net income grew 31.5% to USD 150.8 million.
- The Medium & Low Speed segment grew revenue by 15.2% to USD 528.5 million, driven mainly by strong demand for merchant marine new builds and service activities.
- The High Speed segment delivered 40.0% revenue growth to USD 208.9 million, supported by U.S. data-center power generation and North American gas-compression demand.
- Accelleron invested USD 31 million in the first half of 2026—over 40% more than in H1 2025—to expand capacity, technology, and capabilities for future growth.
- The company raised its full-year 2026 organic revenue growth guidance to 14–17% from 9–14%, while maintaining its Operational EBITA margin guidance of 25–26%.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Accelleron Industries is on 27.08.2026.
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