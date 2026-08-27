Helvetica Swiss Commercial Fund: H1 2026 income up, capital raise done
In the first half of 2026, the Helvetica Swiss Living Fund delivered stronger earnings, record-low vacancies and solid returns, while fully funding its next phase of growth.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- The Helvetica Swiss Living Fund generated net income of CHF 6.25 million, or CHF 1.58 per unit, in the first half of 2026, up from CHF 1.56 per unit a year earlier.
- The fund confirmed its target distribution of at least CHF 2.80 per unit for 2026; approximately 56% of the annual target had already been generated after six months.
- The vacancy rate fell to a record-low 2.2%, while the rent default rate declined to 3.53% from 4.38% in the prior-year period.
- The operating profit margin improved to 67.5%, supported by lower administrative, operating, maintenance, and rental-default costs; return on investment reached 2.57%.
- The CHF 41 million capital increase, conducted through a 9:1 rights issue in June 2026, was fully subscribed and will support further growth and value-creating investments.
- The fund bought three properties for CHF 56.7 million and sold two for CHF 50.7 million, generating realized capital gains of approximately CHF 3.8 million; the existing portfolio appreciated by 0.5%.
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