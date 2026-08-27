Helvetica Swiss Commercial Fund: Nettoertrag steigt, Kapitalerhöhung klappt
Der Helvetica Swiss Living Fund überzeugt 2026 mit solider Ertragskraft, tieferen Leerständen und erfolgreicher Kapitalerhöhung – ein Fundament für weiteres Wachstum.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Der Helvetica Swiss Living Fund erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Nettoertrag von CHF 6,25 Mio. bzw. CHF 1,58 pro Anteil – nach CHF 1,56 im Vorjahreszeitraum.
- Das Ausschüttungsziel von mindestens CHF 2,80 pro Anteil für 2026 bleibt bestehen; nach sechs Monaten sind bereits rund 56 % davon erwirtschaftet.
- Die Vermietungssituation verbesserte sich deutlich: Der Leerstand sank auf 2,2 %, die Mietzinsausfallrate auf 3,53 % gegenüber 4,38 % im Vorjahr.
- Die EBIT-Marge stieg auf 67,5 %; die Anlagerendite betrug im ersten Halbjahr 2,57 %.
- Die im Juni 2026 durchgeführte Kapitalerhöhung über rund CHF 41 Mio. wurde vollständig gezeichnet und schafft Mittel für weiteres Wachstum und Investitionen.
- Der Fonds kaufte drei Liegenschaften für CHF 56,7 Mio. und verkaufte zwei für CHF 50,7 Mio.; daraus resultierten ein realisierter Kapitalgewinn von CHF 3,8 Mio. und eine Aufwertung des Bestandsportfolios um 0,5 %.
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