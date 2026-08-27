Helvetica Swiss Commercial Fund: Net Income Up 11% in H1 2026
Strong first-half 2026 results: Helvetica Swiss Commercial Fund boosts income, tightens vacancies, and outperforms the market while confirming its distribution target.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- The Helvetica Swiss Commercial Fund increased first-half 2026 net income by 11% to CHF 14.7 million, or CHF 3.12 per unit, up from CHF 2.82 a year earlier.
- The fund confirmed its 2026 distribution target of CHF 5.35 per unit; after six months, it had generated approximately 58% of the target.
- No properties were acquired or sold during the reporting period; earnings growth came entirely from the existing portfolio and the full-period contribution of previously acquired properties.
- Leasing performance improved significantly: occupancy reached 96.0%, WAULT rose to 4.83 years, and the rent default rate fell to 3.99% from 7.49%.
- The portfolio’s fair value increased slightly to CHF 774.8 million, while return on investment reached 2.86% in the first half of 2026.
- Fund performance was 4.1% year-to-date, substantially outperforming the SWIIT benchmark’s 0.8%; the EBIT margin also rose to 75.3%.
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