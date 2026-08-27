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    Helvetica Swiss Commercial Fund: Nettoertrag im H1 2026 um 11 % höher

    Der Helvetica Swiss Commercial Fund setzt seinen Wachstumskurs fort: steigender Nettoertrag, verbesserte Vermietung und starke Performance untermauern die robuste Position im Schweizer Immobilienmarkt.

    Helvetica Swiss Commercial Fund: Nettoertrag im H1 2026 um 11 % höher
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • Der Nettoertrag des Helvetica Swiss Commercial Fund stieg im ersten Halbjahr 2026 um 11 % auf CHF 14,7 Mio. bzw. CHF 3,12 pro Anteil.
    • Das Ausschüttungsziel von CHF 5,35 pro Anteil für 2026 wurde bestätigt; nach sechs Monaten sind bereits rund 58 % davon erwirtschaftet.
    • Die Vermietungssituation verbesserte sich deutlich: 96,0 % Vermietungsstand, eine gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge von 4,83 Jahren und eine auf 3,99 % gesunkene Mietzinsausfallrate.
    • Durch 28 Neu- und Wiedervermietungen wurden rund 20.500 m² Fläche sowie ein annualisiertes Mietzinsvolumen von über CHF 3 Mio. erzielt.
    • Die EBIT-Marge erhöhte sich auf 75,3 %, während die Fondsperformance seit Jahresbeginn 4,1 % betrug und damit deutlich über dem SWIIT-Benchmark von 0,8 % lag.
    • Das Immobilienportfolio blieb ohne Käufe oder Verkäufe weitgehend stabil und stieg leicht auf einen Verkehrswert von CHF 774,8 Mio.; der Fonds fokussiert weiterhin auf Gewerbe, Produktion, Logistik, Lager und ausgewählte Fachmärkte in der Schweiz.







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