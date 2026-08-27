Bajaj Mobility AG Unveils H1 2026 Results
In H1 2026, the group delivered a powerful turnaround, with surging motorcycle sales, sharply higher revenues and a clear return to operating profitability.
Foto: eyewave - stock.adobe.com
- Group revenue rose 65.0% year-on-year to EUR 701.4 million in H1 2026.
- Motorcycle revenue from KTM, Husqvarna and GASGAS more than doubled, increasing 109.1% to EUR 579.6 million.
- The group sold 89,004 motorcycles in H1 2026, while worldwide sales including Bajaj Auto’s India volumes reached 147,572 units.
- EBITDA improved substantially to EUR 37.6 million, compared with EUR -183.3 million in H1 2025, resulting in a 5.4% margin.
- EBIT turned positive in Q2 2026 for the first time since the restructuring, reaching EUR 1.3 million after EUR -164.7 million in Q2 2025.
- Fixed costs were reduced by EUR 65.8 million, while KTM AG’s EUR 550 million refinancing strengthened the group’s finances and lowered interest expenses.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at PIERER Mobility is on 27.08.2026.
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