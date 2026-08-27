Bajaj Mobility AG: Das sind die Halbjahreszahlen 2026
Deutlicher Wachstumsschub, verbesserte Profitabilität und gestärkte Finanzbasis: Die KTM AG legt im ersten Halbjahr 2026 beeindruckende Kennzahlen vor.
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- Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 65,0 % auf 701,4 Mio. Euro gegenüber 425,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Der Umsatz der Motorradmarken KTM, Husqvarna und GASGAS erhöhte sich um 109,1 % auf 579,6 Mio. Euro; insgesamt wurden weltweit 147.572 Motorräder verkauft.
- Das EBITDA verbesserte sich deutlich auf 37,6 Mio. Euro nach minus 183,3 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025; die EBITDA-Marge lag bei 5,4 %.
- Das EBIT stieg auf minus 24,8 Mio. Euro; im zweiten Quartal wurde mit 1,3 Mio. Euro erstmals seit Abschluss der Sanierungsverfahren wieder ein positives EBIT erzielt.
- Die Fixkosten wurden im ersten Halbjahr um 65,8 Mio. Euro reduziert; der Free Cashflow verbesserte sich auf minus 22,1 Mio. Euro.
- Die Refinanzierung der KTM AG über mehr als 550 Mio. Euro stärkte die Finanzbasis und senkte die Zinslast; zudem wurden die weltweiten Motorradbestände seit Jahresbeginn um 10.190 Stück reduziert.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PIERER Mobility ist am 27.08.2026.
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