Nvidia nach Top-Zahlen: Jetzt kommt Huangs nächster 12,9-Milliarden-Paukenschlag

Der Preis hat es in sich. Laut The Information kommt Hugging Face lediglich auf einen annualisierten Umsatz von 150 Millionen US-Dollar. Nvidia würde somit das 86-Fache des Jahresumsatzes bezahlen. Noch im Jahr 2023 wurde die New Yorker KI-Plattform bei einer Finanzierungsrunde über 235 Millionen US-Dollar mit 4,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Zu den Geldgebern gehörten damals Nvidia, Salesforce und Google. Erst im vergangenen Jahr soll Hugging Face ein Angebot von Nvidia abgelehnt haben, das das Unternehmen mit sieben Milliarden US-Dollar bewertet hätte.

Jensen Huang gönnt den Anlegern keine Atempause. Nur Stunden nach der Veröffentlichung der starken Zahlen von Nvidia folgt der nächste Paukenschlag: Der Chipkonzern hat einem Bericht von The Information zufolge dem Kauf von Hugging Face für 12,9 Milliarden US-Dollar zugestimmt. Das renommierte US-Wirtschaftsmagazin beruft sich auf eine mit der Transaktion vertraute Person. Nvidia und Hugging Face kommentierten den Bericht zunächst nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Doch Huang kauft nicht einfach Umsatz. Hugging Face beherbergt offene KI-Modelle und Datensätze und sitzt damit an einem zentralen Knotenpunkt des KI-Ökosystems. Für Nvidia könnte die Kontrolle über diese Plattform strategisch entscheidend werden. Anthropic und OpenAI arbeiten an eigenen Chips und suchen nach Alternativen zu Nvidias Grafikprozessoren.

Die Botschaft hinter dem Deal ist kaum zu übersehen: Nvidia geht davon aus, dass der KI-Boom seinen Höhepunkt noch nicht erreicht hat, sondern erst richtig Fahrt aufnimmt. Dazu passt die Prognose eines Umsatzsprungs von 70 Prozent im kommenden Geschäftsjahr. Zudem hat Nvidia bis zum Geschäftsjahr 2027 bereits 18 Milliarden US-Dollar für Beteiligungen zugesagt.

Ganz ohne Risiko wäre der Coup jedoch nicht. Erst vor einem Monat wurde die Infrastruktur von Hugging Face bei einem Sicherheitsvorfall kompromittiert. Doch der mögliche Mega-Kauf zeigt: Huang will im KI-Zeitalter nicht nur die Chips liefern, sondern auch die Plattform kontrollieren, auf der die Modelle entstehen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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