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    Dividendenkalender

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    Ex-Dividende heute: Diese Aktien stehen im Fokus

    Der tägliche Dividenden-Check zeigt, welche Aktien heute ex Dividende notieren. Grundlage ist der wallstreetONLINE Dividendenkalender.

    Dividendenkalender - Ex-Dividende heute: Diese Aktien stehen im Fokus
    Foto: Urs Flueeler - dpa

    Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 27.08.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

    Heute im Dividendenkalender: Ex-Dividenden-Aktien am 27.08.2026

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    Glencore
    		JE +3,64 % interim 0,04USD
    Xylem
    		US +1,19 % quartalsweise 0,43USD
    Prospect Capital
    		US +14,23 % monatlich 0,04USD
    Embecta Corporation
    		US +4,24 % quartalsweise 0,01USD
    Expedia Group
    		US +0,81 % quartalsweise 0,48USD
    Hyatt Hotels Registered (A)
    		US +0,42 % quartalsweise 0,15USD
    LandBridge Company LLC Registered (A)
    		US +0,65 % quartalsweise 0,12USD
    Dr. Martens
    		GB +2,70 % final 0,02GBP
    LondonMetric Property
    		GB +5,99 % quartalsweise 0,03GBP
    MOBILITY GLOBAL
    		US - quartalsweise 0,06USD
    BW Offshore
    		BM +10,48 % quartalsweise 0,06NOK
    Games Workshop Group
    		GB +4,09 % interim 1,40GBP
    Solstice Advanced Materials
    		US - quartalsweise 0,08USD
    Yum China Holdings
    		US +2,08 % quartalsweise 0,29USD
    Alliance Trust PLC
    		GB +1,70 % quartalsweise 0,07GBP
    DOF Group
    		NO - quartalsweise 0,38NOK
    WaterBridge Infrastructure LLC Registered (A)
    		US - quartalsweise 0,05USD
    First Bancorp
    		PR +3,49 % quartalsweise 0,20USD
    Telefonica Brasil
    		BR +5,89 % monatlich 0,03USD
    Atmus Filtration Technologies
    		US +0,50 % quartalsweise 0,06USD

    Zum Dividendenkalender »

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Was bedeutet Ex-Dividende?

    Der Ex-Dividendentag markiert den Zeitpunkt, ab dem eine Aktie ohne Anspruch auf die anstehende Dividende gehandelt wird. Wer die Aktie erst am Ex-Tag kauft, erhält die nächste Ausschüttung in der Regel nicht mehr. Umgekehrt können Anleger, die vor dem Ex-Tag investiert waren, dividendenberechtigt sein.

    Wichtig ist: Die Dividende ist kein zusätzlicher Gratis-Ertrag. Am Ex-Tag kann der Aktienkurs rechnerisch um den Dividendenbetrag sinken. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Aktie auch fundamental überzeugt und ob die Ausschüttung nachhaltig finanzierbar ist.

    Der Dividendenkalender liefert damit einen schnellen Überblick über die heutigen Ex-Termine. Für eine Anlageentscheidung sollten Anleger jedoch neben der Dividendenrendite auch Geschäftsmodell, Bilanzqualität und Kursentwicklung berücksichtigen.

    Hinweis: Die Angaben zu Dividenden, Dividendenrenditen und Terminen basieren auf den verfügbaren Daten im wallstreetONLINE Dividendenkalender. Sie können sich ändern und stellen keine Anlageberatung dar. Dividendenrenditen sollten nicht isoliert betrachtet werden.





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