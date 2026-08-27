Zweite Kaufwelle in Vorbereitung

Nach monatelangem Gezerre zwischen den Preismarken von 0,8615 und in der Spitze 0,8865 GBP kam es schließlich zur Umsetzung der im Vorfeld aufgebauten Schulter-Kopf-Schulter-Formation durch einen Bruch der Nackenlinie von 0,8615 GBP. Erwartet wurde ein Rückfall mindestens auf das Niveau von 0,8500 GBP, tatsächlich reichten die Abschläge sogar auf 0,8455 GBP und damit auf einen seit Dezember 2024 bestehenden Aufwärtstrend. Die jüngste Kurserholung reichte indes in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts (blaue Linie). Seit Ende Juli läuft das Paar grob seitwärts und sammelt Kräfte für eine zweite größere Kaufwelle; es bietet dadurch hervorragende Chancen, hiervon zu profitieren.

Sobald die Konsolidierung der letzten vier Wochen durch einen Anstieg mindestens über 0,8585 GBP erfolgreich aufgelöst wird, dürfte sich eine anschließende Kaufwelle zunächst in den Bereich der ehemaligen Nackenlinie um 0,8615 GBP ausbreiten; darüber wäre ein Test des 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) bei 0,8622 GBP zu erwarten. Technisch könnte sogar der untergeordnete Abwärtstrend um 0,8643 GBP einem Test ausgesetzt werden, ehe es wieder zu längeren Gewinnmitnahmen kommt. Wird dagegen das Augusttief bei 0,8532 GBP gerissen, würde sich das Chartbild fundamental ändern und Abschläge auf 0,8500 GBP sehr wahrscheinlich machen. Eine solche Entwicklung stünde jedoch entgegen der allgemeinen Wellentheorie.

EUR/GBP (Tageschart in GBP) Tendenz:

Fazit Ausgangsbasis für ein erneutes Long-Engagement in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts bei 0,8622 GBP ist eine erfolgreiche Auflösung der seit einem Monat laufenden Konsolidierung durch einen Kursanstieg über 0,8585 GBP. Um hiervon möglichst stark zu profitieren, könnte der mit einem Hebel von 92 ausgestattete Call-Optionsschein WKN DY39FR zum Einsatz kommen und würde am Ende eine Renditechance von 50 Prozent bieten. Orientierungshalber würde sich der Schein am Ende der Handelsidee um 1,65 Euro herum bewegen. Eine Verlustbegrenzung sollte möglichst das Niveau von 0,8540 GBP nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein Stoppkurs im Schein von grob 0,70 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Investoren aber einige Wochen einplanen, ehe die Handelsstrategie vollständig aufgeht.

Strategie für steigende Kurse WKN: DY39FR Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,07 – 1,08 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 0,8487 GBP Basiswert: EUR/GBP KO-Schwelle: 0,8487 GBP akt. Kurs Basiswert: 0,8572 GBP Laufzeit: Open End Kursziel: 1,65 Euro Hebel: 92,67 Kurschance: + 50 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

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