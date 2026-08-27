Daldrup & Soehne legt vorläufige Halbjahreszahlen 2026 vor
Daldrup & Söhne legt im ersten Halbjahr 2026 kräftig zu: Umsatz und Ergebnis steigen deutlich, trotz sinkender Marge und hoher Investitionen in moderne Bohrtechnik.
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- Daldrup & Söhne erzielte im ersten Halbjahr 2026 eine Konzern-Gesamtleistung von 32,3 Mio. Euro – ein Anstieg um 56 % gegenüber 20,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Das EBIT wuchs um 30,6 % auf 3,46 Mio. Euro, nach 2,65 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025.
- Die EBIT-Marge sank aufgrund von Projekt- und Abrechnungseffekten von 12,8 % auf 10,7 %.
- Der Auftragsbestand lag Ende August 2026 bei 132 Mio. Euro und damit unter dem Vorjahreswert von 140 Mio. Euro.
- Noch ausstehende Schlussabrechnungen wurden vorläufig mit Sicherheitsabschlägen berücksichtigt; zudem investierte das Unternehmen umfangreich in die Modernisierung und Aufrüstung seiner Bohranlagen.
- Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: Erwartet werden eine Konzern-Gesamtleistung von rund 58 Mio. Euro und eine EBIT-Marge zwischen 11,5 % und 13,5 %.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Daldrup & Soehne ist am 27.08.2026.
Der Kurs von Daldrup & Soehne lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,300EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,400EUR das entspricht einem Plus von +0,47 % seit der Veröffentlichung.
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