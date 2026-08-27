Ringmetall: Umsatz und EBITDA steigen – Prognose konkretisiert
Ringmetall setzt seinen Wachstumskurs fort: Trotz Gegenwind im Bereich Verschlusssysteme überzeugt der Konzern mit steigenden Erlösen, höherer Profitabilität und starken Liner-Zuwächsen.
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- Ringmetall steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Konzernumsatz um 3,8 % auf 101,1 Mio. EUR und das EBITDA um 9,0 % auf 13,3 Mio. EUR.
- Die EBITDA-Marge verbesserte sich von 12,5 % auf 13,1 %; der EBIT stieg leicht um 2,2 % auf 7,1 Mio. EUR.
- Der Geschäftsbereich Verschlusssysteme verzeichnete einen Umsatzrückgang von 3,8 % auf 56,5 Mio. EUR, während das EBITDA mit 9,7 Mio. EUR nahezu stabil blieb.
- Der Geschäftsbereich Liner entwickelte sich deutlich positiv: Der Umsatz wuchs um 15,3 % auf 44,5 Mio. EUR, das EBITDA um 22,5 % auf 7,1 Mio. EUR.
- Die Buy-and-Build-Strategie, insbesondere durch Makplast und die Thermoforming-Assets von New England Plastics, stärkte das Wachstum und die Ertragskraft im Liner-Bereich; weitere Zukäufe werden geprüft.
- Für das Gesamtjahr 2026 konkretisierte Ringmetall die Prognose auf 195–210 Mio. EUR Umsatz und 23–28 Mio. EUR EBITDA; mögliche weitere Akquisitionen sind darin nicht berücksichtigt.
Der Kurs von Ringmetall lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,7400EUR das entspricht einem Plus von +1,48 % seit der Veröffentlichung.
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