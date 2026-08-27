Investis mit starkem Ergebnis: Das steckt hinter dem Erfolg
Investis setzt ihren Wachstumskurs fort: Steigende Mieterträge, tiefe Leerstände und höhere Gewinne prägen das erste Halbjahr 2026 und stärken die finanzielle Basis.
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- Die Mieterträge stiegen im ersten Halbjahr 2026 um 6,8 % auf CHF 41,5 Mio.; die Leerstandsquote blieb mit 2,0 % sehr niedrig (Wohnimmobilien: 1,2 %).
- Das EBITDA vor Neubewertungen und Veräusserungsgewinnen erhöhte sich um 9,3 % auf CHF 26,7 Mio.; der EBIT erreichte CHF 70,3 Mio.
- Aufgrund höherer Cashflows und tieferer Diskontierungssätze erzielte Investis einen Neubewertungsgewinn von CHF 43,7 Mio.
- Der Reingewinn belief sich auf CHF 67,6 Mio.; ohne Neubewertungseffekte stieg er deutlich von CHF 19,6 Mio. auf CHF 30,1 Mio.
- Das Immobilienportfolio wuchs auf CHF 2,285 Mrd. mit 207 Liegenschaften, davon 78 % Wohnimmobilien; gleichzeitig sank die Loan-to-Value-Quote auf 27,3 %.
- Der NAV je Aktie vor latenten Steuern stieg auf CHF 130,58. Für das zweite Halbjahr 2026 erwartet Investis ein operatives Ergebnis ungefähr auf dem Niveau des ersten Halbjahres.
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