Investis Delivers Strong First-Half Results, Signals Momentum
Investis delivered solid rental growth, strong revaluation gains and a reinforced balance sheet in H1 2026, while its Lake Geneva-focused portfolio continued to underpin performance.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Rental income rose by 6.8% to CHF 41.5 million in H1 2026, while the vacancy rate remained low at 2.0% overall and 1.2% for residential properties.
- EBITDA before revaluations and disposals increased by 9.3% to CHF 26.7 million; revaluation gains reached CHF 43.7 million, supporting EBIT of CHF 70.3 million.
- Net profit was CHF 67.6 million, down from CHF 80.2 million year-on-year, but excluding revaluation effects it increased significantly to CHF 30.1 million.
- The real estate portfolio grew to CHF 2.32 billion, comprising 207 buildings and 3,070 residential units, with 78% of the portfolio focused on residential properties.
- Investis further strengthened its balance sheet: the equity ratio rose to 63.9%, LTV declined to 27.3%, and NAV per share excluding deferred taxes increased to CHF 130.58.
- Investis expects the attractive residential market in the Lake Geneva region to continue supporting growth and anticipates operating performance in H2 2026 to be broadly in line with H1.
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