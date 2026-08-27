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    Infracore: Solides Halbjahr 2026 – Ausschüttungsprognose bestätigt

    Infracore setzt ihren Wachstumskurs fort: Steigende Mieteinnahmen, höhere Profitabilität und ein erweitertes Portfolio prägen das erste Halbjahr 2026.

    Infracore: Solides Halbjahr 2026 – Ausschüttungsprognose bestätigt
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • Die Mieteinnahmen stiegen im ersten Halbjahr 2026 um 5,3 % auf CHF 35,9 Mio.; der EBITDA erhöhte sich um 3,6 % auf CHF 32,4 Mio. bei einer Marge von 90,4 %.
    • Der Periodengewinn wuchs um 5,5 % auf CHF 22,8 Mio.; die freien Mittel aus laufender Geschäftstätigkeit stiegen um 3,5 % auf CHF 23,6 Mio.
    • Nach dem Börsengang und der Übernahme des See-Spitals Horgen erhöhte sich der Marktwert des Immobilienportfolios per 31. Juli 2026 auf CHF 1,53 Mrd.; der NAV vor latenten Steuern erreichte CHF 987,9 Mio.
    • Der Netto-LTV verbesserte sich deutlich von 44,5 % Ende 2025 auf 34,1 % per 31. Juli 2026, vor allem dank der Mittel aus dem Börsengang.
    • Mit der Übernahme des See-Spitals Horgen vollzog Infracore die erste Sale-and-Leaseback-Transaktion mit einem öffentlichen Spital; das Spital führt seinen Betrieb im Rahmen eines langfristigen Mietvertrags fort.
    • Für 2026 erwartet Infracore Mieteinnahmen von rund CHF 74 Mio. und freie Mittel von rund CHF 47 Mio.; geplant ist eine Ausschüttung von CHF 2,95 bis CHF 3,05 je Aktie, entsprechend 96–99 % der prognostizierten freien Mittel.

    Der Kurs von Infracore lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 53,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,19 % im Minus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 53,35EUR das entspricht einem Plus von +0,38 % seit der Veröffentlichung.


    Infracore

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    -6,77 %
    ISIN:CH0019867685WKN:A42G6V
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    Infracore: Solides Halbjahr 2026 – Ausschüttungsprognose bestätigt Infracore setzt ihren Wachstumskurs fort: Steigende Mieteinnahmen, höhere Profitabilität und ein erweitertes Portfolio prägen das erste Halbjahr 2026.
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