Bajaj Mobility: Q2 mit positivem EBIT und 8,7-%-EBITDA-Marge
Nach tiefgreifender Sanierung zündet der Konzern im zweiten Quartal 2026 den Wachstumsturbo: Umsatz, Ergebnis und Effizienz legen kräftig zu und markieren die Rückkehr in die Gewinnzone.
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- Der Konzernumsatz stieg im 2. Quartal 2026 um 60,5 % auf 370,2 Mio. Euro.
- Der Motorradumsatz erhöhte sich um 117,5 % auf 307,3 Mio. Euro; der Absatz wuchs um 71,0 % auf 48.672 Motorräder.
- Das EBITDA war mit 32,0 Mio. Euro positiv; die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 8,7 %.
- Das EBIT erreichte erstmals seit Abschluss der Sanierungsverfahren wieder einen positiven Wert von 1,3 Mio. Euro – eine Verbesserung um 166,0 Mio. Euro gegenüber dem bereinigten Vorjahresquartal.
- Durch Restrukturierungen, darunter den Abbau von rund 500 Stellen, wurden die Overhead-Kosten im Jahresvergleich um 56,9 Mio. Euro gesenkt.
- Für das zweite Halbjahr 2026 stehen die weitere Stabilisierung der Profitabilität, Effizienzsteigerungen, Portfolio-Bereinigung und die Vermeidung von Produktionsverzögerungen im Fokus.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PIERER Mobility ist am 27.08.2026.
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