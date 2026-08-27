DEFAMA Deutsche Fachmarkt wächst im 1. Halbjahr – trotz FFO-Rückgang
DEFAMA wächst beim Umsatz, kämpft aber mit sinkendem Nettoergebnis und FFO. Wie wirken sich Insolvenzen, neue Objekte und die Strategie „DEFAMA 2030“ auf den Ausblick aus?
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- DEFAMA steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz auf 15,8 Mio. € (Vorjahr: 15,2 Mio. €) und das EBITDA auf 9,2 Mio. € (9,0 Mio. €).
- Das Nettoergebnis sank auf 1,2 Mio. € (1,8 Mio. €), der FFO auf 5,1 Mio. € (5,5 Mio. €) bzw. 1,05 € je Aktie (1,14 €).
- Das Immobilienportfolio umfasste zum 30. Juni 2026 insgesamt 98 Objekte; im Jahresverlauf kamen mehrere weitere Standorte hinzu.
- Mietausfälle von rund 540.000 € infolge der Hammer-Insolvenz und des Auszugs von B1 in Dinslaken belasteten FFO und Ergebnis deutlich.
- DEFAMA senkte die FFO-Prognose für 2026: Statt mindestens 10,8 Mio. € wird nun ein Rückgang um 4 bis 6 % gegenüber dem Vorjahr erwartet; das Konzernergebnis dürfte ohne größere Verkaufsgewinne bei 2 bis 3 Mio. € liegen.
- Das Unternehmen hält an einer Vermietungsquote von 96 % und einer erneuten Dividendenerhöhung fest; im Herbst soll zudem die Strategie „DEFAMA 2030“ an die Marktentwicklung angepasst werden.
Der Kurs von DEFAMA Deutsche Fachmarkt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,950EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 19,850EUR das entspricht einem Minus von -0,50 % seit der Veröffentlichung.
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