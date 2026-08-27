Delivery Hero hebt 2026-Prognose an: Everyday-App treibt Wachstum
Delivery Hero überrascht mit starken Zahlen, rasant wachsendem Quick Commerce und einem milliardenschweren Übernahmeangebot durch Uber.
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
- Der GMV stieg im zweiten Quartal 2026 um 11,3 % auf 13,2 Mrd. Euro; der Umsatz erhöhte sich um 17,7 % auf 4,0 Mrd. Euro und die Bestellungen um 11 % auf 981 Mio.
- Im ersten Halbjahr 2026 erreichte das bereinigte EBITDA 426,7 Mio. Euro – 3,9 % mehr als im Vorjahr und über den Erwartungen. Der Free Cash Flow verbesserte sich deutlich auf 348 Mio. Euro nach minus 8 Mio. Euro im Vorjahr.
- Delivery Hero hob die Jahresprognose 2026 für alle wichtigen Kennzahlen an: GMV-Wachstum von 9–11 %, Umsatzwachstum von 17–19 %, bereinigtes EBITDA von 960–1.000 Mio. Euro und Free Cash Flow von über 250 Mio. Euro.
- Die Everyday-App-Strategie und Quick Commerce treiben das Wachstum: Der Quick-Commerce-GMV legte um 32 % zu und machte 18,3 % des Konzern-GMV aus; Dmart-Bestellungen stiegen um 39 %, Bestellungen je Standort um 28 %.
- Delivery Hero stellte einen agentischen KI-Assistenten für Restaurants und lokale Geschäfte vor. Das Tool wird bereits von über 40.000 Partnern genutzt; bei Glovo steigerten teilnehmende Restaurants ihre Bestellungen um 15 %.
- Uber kündigte ein freiwilliges Übernahmeangebot für Delivery Hero zu 41,50 Euro je Aktie an. Der Abschluss wird vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet; bis dahin bleiben beide Unternehmen unabhängig.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2026 & Q2 2026 Trading Update, bei Delivery Hero ist am 27.08.2026.
Der Kurs von Delivery Hero lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 37,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,97 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 37,39EUR das entspricht einem Minus von -0,57 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.506,61PKT (+0,65 %).
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