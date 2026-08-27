Zurückhaltung vor Jackson Hole

DEUTSCHLAND: - LEICHTES PLUS ERWARTET - Nach dem überzeugenden Ausblick von Nvdia wird der Dax leicht im Plus erwartet. Weit trauen sich die Anleger aber vor dem Notenbanktreffen in Jackson Hole wohl nicht aus der Deckung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

USA: - KAUM BEWEGUNG VOR NVIDIA - Die wichtigsten US-Indizes traten am Mittwoch auf der Stelle vor den mit Spannung erwarteten nachbörslichen Geschäftszahlen von Nvidia . Die Anleger scheuten eine klare Positionierung. Eine Reihe heimischer Konjunkturdaten, von denen insbesondere die Daten zur Inflationsentwicklung im Fokus standen, hatte wenig Einfluss.

ASIEN: - KOSPI STARK, ANDERE VERHALTEN - In Asien bietet sich am Morgen kein einheitliches Börsenbild. Während der südkoreanische Kospi seine Erholung nach dem starken Ausblick von Nvidia klar fortsetzte, tat sich an anderen Handelsplätzen eher wenig. Das am Donnerstag beginnende Notenbanktreffen in Jackson Hole mit der Rede von Fed-Chef Kevin Warsh hinderten die Anleger, aufs Gaspedal zu treten.

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DAX 26.285,96 +0,1%

XDAX 26.299,47 +0,1%

EuroSTOXX 50 6.470,74 +0,2%

Stoxx50 5.494,85 -0,03%



DJIA 53.463,88 -0,2%

S&P 500 7.675,70 -0,02%

NASDAQ 100 29.224,52 +0,05%

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RENTEN:



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Bund-Future 124,04 -0,01% °



DEVISEN:



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Euro/USD 1,1655 +0,04%

USD/Yen 159,35 +0,03%

Euro/Yen 185,75 +0,07%

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BITCOIN:



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Bitcoin 78.735 -0,1%

(USD, Bitstamp)

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ROHÖL:



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Brent 86,51 -0,43 USD WTI 81,83 -0,39 USD

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 219,6 auf Nasdaq (27. August 2026, 01:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -4,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,48 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,55 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 315,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +27,53 %/+82,18 % bedeutet.



