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    Fielmann: Halbjahresbericht 2026 – das sind die Zahlen

    Trotz schwierigem Umfeld wächst die Fielmann-Gruppe 2026 weiter: International legt das Geschäft deutlich zu, während in Deutschland Konsumflaute und Effizienzprogramme das Bild prägen.

    Fielmann: Halbjahresbericht 2026 – das sind die Zahlen
    Foto: PhotoDesign - stock.adobe.com
    • Die Fielmann-Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein währungsbereinigtes Wachstum von 2,3 % trotz eines herausfordernden Marktumfelds.
    • Das internationale Geschäft entwickelte sich besonders dynamisch: Märkte außerhalb Deutschlands sowie das US-Geschäft verzeichneten eine verbesserte Entwicklung.
    • In Deutschland wurde das Wachstum durch eine verhaltene Konsumstimmung gebremst.
    • Die Profitabilität blieb hoch: Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 24 %, die bereinigte EBT-Marge bei 13 %.
    • Kostendisziplin und Effizienzmaßnahmen ermöglichten weiterhin gezielte Investitionen in langfristige Wachstumstreiber.
    • Für das zweite Halbjahr 2026 erwartet Fielmann eine stärkere Wachstumsdynamik, unterstützt durch neue Niederlassungen, Produktivitätssteigerungen und zusätzliche Mitarbeitende.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Fielmann ist am 27.08.2026.

    Der Kurs von Fielmann lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 38,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,13 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 39,10EUR das entspricht einem Plus von +0,51 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.616,64PKT (+0,39 %).


    Fielmann

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    ISIN:DE0005772206WKN:577220
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