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    Iute Group 6M/2026: Profitable Amid Margin Pressure, Investing

    Iute Group delivered solid top-line growth and stronger EBITDA in 6M/2026, even as profit margins narrowed under higher funding costs and a shifting competitive landscape.

    Iute Group 6M/2026: Profitable Amid Margin Pressure, Investing
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    • Iute Group’s total income rose 11.1% year over year to EUR 66.1 million, while adjusted EBITDA increased 26.3% to EUR 30.6 million in 6M/2026.
    • Net profit declined due to margin pressure and higher funding costs: reported net profit fell 38.2% to EUR 4.1 million, and FX-adjusted net profit decreased 24.2% to EUR 3.8 million.
    • Net interest margin dropped to 18.6% from 22.9%, mainly because of higher funding costs following a EUR 140 million bond tap and continued APR compression.
    • The gross loan portfolio grew 5.3% year over year to EUR 397.0 million, while repayment quality improved, with CPI30 rising to 89.3% and cost of risk improving to 7.7%.
    • Iute continued its digital expansion: Myiute downloads reached 1.82 million, wallet transactions increased 4.7%, and Iute Bank Ukraine launched core banking services through the super app.
    • Insurance brokerage revenue increased 59.6% year over year to 5.7% of total revenue, supporting diversification beyond lending; both Eurobond covenants were also met.


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