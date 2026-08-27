🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBRAIN Biotech AktievorwärtsNachrichten zu BRAIN Biotech
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    BRAIN Biotech: 9M-Zahlen da – EBITDA-Ziel bleibt ausgeglichen

    BRAIN Biotech erlebt ein durchwachsenes Geschäftsjahr: Während der Konzernumsatz sinkt, zeigen einzelne Segmente überraschend robuste und teils deutlich verbesserte Ergebnisse.

    BRAIN Biotech: 9M-Zahlen da – EBITDA-Ziel bleibt ausgeglichen
    Foto: adobe.stock.com
    • BRAIN Biotech erzielte in den ersten neun Monaten 2025/26 einen Umsatz von 34,6 Mio. €, ein Rückgang von 10,5 % gegenüber dem Vorjahr (38,7 Mio. €).
    • Das bereinigte Konzern-EBITDA verschlechterte sich leicht von -0,4 Mio. € auf -0,7 Mio. €, soll im Gesamtjahr aber weiterhin etwa den Break-even erreichen.
    • Im Kernsegment BRAINBiocatalysts sank der Umsatz um 13,3 % auf 30,8 Mio. €; das bereinigte EBITDA fiel von 3,4 Mio. € auf 1,6 Mio. €. Gründe waren unter anderem eine schwache Nachfrage nach Backenzymen und Produktionsverlagerungen in den Niederlanden.
    • Das Segment BRAINBioIncubator steigerte den Umsatz auf 3,9 Mio. € und das bereinigte EBITDA deutlich auf 0,4 Mio. € nach -1,1 Mio. € im Vorjahr; ein Deucrictibant-Meilenstein über 1,0 Mio. € trug wesentlich dazu bei.
    • Die Prognose für BRAINBiocatalysts wurde gesenkt: Umsatz unter Vorjahresniveau und bereinigte EBITDA-Marge unter 10 %. Für BRAINBioIncubator wurde sie auf rund 6,0 Mio. € Umsatz und mindestens 1,0 Mio. € bereinigtes EBITDA angehoben.
    • Die liquiden Mittel lagen zum 30. Juni 2026 bei 0,93 Mio. € gegenüber 6,2 Mio. € zum 30. September 2025; zusätzlich steht eine revolvierende Kreditlinie von 9,0 Mio. € zur Verfügung.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei BRAIN Biotech ist am 27.08.2026.

    Der Kurs von BRAIN Biotech lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,08 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,7550EUR das entspricht einem Minus von -2,13 % seit der Veröffentlichung.


    BRAIN Biotech

    -2,87 %
    -1,41 %
    -1,75 %
    -6,98 %
    +33,97 %
    -41,54 %
    -73,08 %
    -69,20 %
    -74,67 %
    ISIN:DE0005203947WKN:520394
    BRAIN Biotech direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BRAIN Biotech: 9M-Zahlen da – EBITDA-Ziel bleibt ausgeglichen BRAIN Biotech erlebt ein durchwachsenes Geschäftsjahr: Während der Konzernumsatz sinkt, zeigen einzelne Segmente überraschend robuste und teils deutlich verbesserte Ergebnisse.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     