BRAIN Biotech: 9M-Zahlen da – EBITDA-Ziel bleibt ausgeglichen
BRAIN Biotech erlebt ein durchwachsenes Geschäftsjahr: Während der Konzernumsatz sinkt, zeigen einzelne Segmente überraschend robuste und teils deutlich verbesserte Ergebnisse.
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- BRAIN Biotech erzielte in den ersten neun Monaten 2025/26 einen Umsatz von 34,6 Mio. €, ein Rückgang von 10,5 % gegenüber dem Vorjahr (38,7 Mio. €).
- Das bereinigte Konzern-EBITDA verschlechterte sich leicht von -0,4 Mio. € auf -0,7 Mio. €, soll im Gesamtjahr aber weiterhin etwa den Break-even erreichen.
- Im Kernsegment BRAINBiocatalysts sank der Umsatz um 13,3 % auf 30,8 Mio. €; das bereinigte EBITDA fiel von 3,4 Mio. € auf 1,6 Mio. €. Gründe waren unter anderem eine schwache Nachfrage nach Backenzymen und Produktionsverlagerungen in den Niederlanden.
- Das Segment BRAINBioIncubator steigerte den Umsatz auf 3,9 Mio. € und das bereinigte EBITDA deutlich auf 0,4 Mio. € nach -1,1 Mio. € im Vorjahr; ein Deucrictibant-Meilenstein über 1,0 Mio. € trug wesentlich dazu bei.
- Die Prognose für BRAINBiocatalysts wurde gesenkt: Umsatz unter Vorjahresniveau und bereinigte EBITDA-Marge unter 10 %. Für BRAINBioIncubator wurde sie auf rund 6,0 Mio. € Umsatz und mindestens 1,0 Mio. € bereinigtes EBITDA angehoben.
- Die liquiden Mittel lagen zum 30. Juni 2026 bei 0,93 Mio. € gegenüber 6,2 Mio. € zum 30. September 2025; zusätzlich steht eine revolvierende Kreditlinie von 9,0 Mio. € zur Verfügung.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei BRAIN Biotech ist am 27.08.2026.
Der Kurs von BRAIN Biotech lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,08 % im
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15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,7550EUR das entspricht einem Minus von -2,13 % seit der Veröffentlichung.
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