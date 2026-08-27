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    EVN: Geschäft in den ersten drei Quartalen 2025/26 im Fokus

    Starkes Wachstum, Rekordinvestitionen und mehr grüner Strom: EVN legt in den ersten drei Quartalen 2025/26 beeindruckende Zahlen und Fortschritte bei Nachhaltigkeit vor.

    EVN: Geschäft in den ersten drei Quartalen 2025/26 im Fokus
    Foto: andrew_shots - stock.adobe.com
    • EVN steigerte in den ersten drei Quartalen 2025/26 den Umsatz um 3,1 % auf 2.433,1 Mio. Euro, das EBITDA um 4,9 % auf 748,5 Mio. Euro und das Konzernergebnis um 20,8 % auf 525,1 Mio. Euro.
    • Trotz deutlich unterdurchschnittlicher Wind- und Wasserverhältnisse stieg der Anteil erneuerbarer Stromerzeugung auf 83,1 %; die erneuerbare Erzeugung erhöhte sich leicht auf 1.805 GWh.
    • Die Windkraftkapazität wurde durch neue bzw. modernisierte Windparks in Gnadendorf und Ebenfurth auf 570 MW ausgebaut; zudem wurde der Batteriespeicher in Probishtip auf 40 MWh erweitert.
    • Die Investitionen erreichten mit mehr als 500 Mio. Euro im Berichtszeitraum ein Rekordniveau; rund 80 % flossen nach Niederösterreich, insbesondere in Netze, erneuerbare Energien, Speicher und Trinkwasserversorgung.
    • Die Nettoverschuldung sank bis 30. Juni 2026 auf 942,2 Mio. Euro nach 1.155,9 Mio. Euro zum 30. September 2025; die Bonitätsratings A1 von Moody’s und A+ von Scope wurden mit stabilem Ausblick bestätigt.
    • Für das Gesamtgeschäftsjahr 2025/26 erwartet EVN nun ein Konzernergebnis von etwa 470 bis 490 Mio. Euro, wobei positive unbare Einmaleffekte berücksichtigt sind.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei EVN ist am 27.08.2026.

    Der Kurs von EVN lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,09 % im Plus.
    23 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 28,58EUR das entspricht einem Plus von +0,26 % seit der Veröffentlichung.


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