ASTA Energy Solutions: Kräftiges Ergebnisplus im 1. Halbjahr
ASTA Energy Solutions setzt 2026 ein starkes Ausrufezeichen: Deutliches Wachstum, solide Finanzbasis und langfristige Verträge treiben das Geschäft auf ein neues Niveau.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- ASTA Energy Solutions steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz um 22,2 % auf 435,8 Mio. Euro und das bereinigte EBITDA um 54,2 % auf 37,0 Mio. Euro.
- Das Nettoergebnis mehr als verdoppelte sich auf 22,5 Mio. Euro – ein Anstieg von 125 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
- Neue mehrjährige Verträge mit Siemens Energy, GE Vernova und Andritz sichern Abnahmemengen, Auslastung und bessere Planbarkeit für die kommenden Jahre.
- Die finanzielle Lage verbesserte sich deutlich: Die Eigenkapitalquote stieg auf 45,9 %, die liquiden Mittel auf 131,6 Mio. Euro und die Nettoverschuldung wandelte sich in eine Nettoliquidität von 47,4 Mio. Euro.
- Die Kapazitätserweiterungen an den Standorten in Österreich, Brasilien, China und Indien schreiten planmäßig voran, getragen von der Nachfrage nach Komponenten für Stromnetze und erneuerbare Energien.
- ASTA bestätigt die angehobene EBITDA-Prognose für 2026 und erwartet nun 60 bis 64 Mio. Euro; die Umsatzprognose bleibt unverändert.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei ASTA Energy Solutions ist am 27.08.2026.
Der Kurs von ASTA Energy Solutions lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 55,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,41 %
im Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 57,20EUR das entspricht einem Plus von +3,44 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.616,64PKT (+0,39 %).
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