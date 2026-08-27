Nvidia mit Rekordzahlen: Warum Anleger trotzdem skeptisch bleiben

Noch deutlicher fällt der Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum aus: Der Nettogewinn hat sich nahezu verdoppelt und stieg von 24,76 auf 53,95 Milliarden US-Dollar. Der Konzernumsatz wuchs um 106 Prozent auf 96,2 Milliarden US-Dollar. Wichtigster Wachstumstreiber blieb das Geschäft mit Rechenzentren. Der Umsatz in diesem Segment legte um 117 Prozent auf 89 Milliarden US-Dollar zu und übertraf ebenfalls die Prognosen. Inzwischen entfallen rund 92 Prozent der Konzernerlöse auf diesen Bereich, zu dem insbesondere die leistungsstarken KI-Chips zählen.

Nvidia hat im zweiten Quartal erneut eindrucksvoll bewiesen, dass der Boom bei künstlicher Intelligenz das Geschäft des Chipkonzerns weiter antreibt. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 2,22 US-Dollar und lag damit über den von Analysten erwarteten 2,10 US-Dollar. Der Umsatz belief sich auf 96,2 Milliarden US-Dollar, während die Wall Street mit rund 92,3 Milliarden US-Dollar gerechnet hatte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Nvidia-Aktie im Wert von 50 Euro!



Auch das kleinere Segment Edge Computing, das unter anderem Gaming und physische KI umfasst, entwickelte sich besser als erwartet. Nvidia erzielte hier 7,2 Milliarden US-Dollar Umsatz, verglichen mit einer Analystenschätzung von 6,6 Milliarden US-Dollar.

Für das laufende Quartal stellte das Management einen Umsatz von rund 108 Milliarden US-Dollar in Aussicht, mit einer Schwankungsbreite von zwei Prozent. Die Prognose liegt deutlich über den Erwartungen der Wall Street von 104,2 Milliarden US-Dollar. Umsätze mit Rechenzentren in China sind darin allerdings nicht berücksichtigt.

Trotz der Rekordzahlen reagierte die Nvidia-Aktie nachbörslich mit Verlusten. Rund eine Stunde nach der Veröffentlichung lag sie etwa ein Prozent im Minus, nachdem sie bereits im regulären Handel rund 1,5 Prozent abgegeben hatte. Die Reaktion verdeutlicht, wie hoch die Erwartungen an den KI-Konzern inzwischen sind. Selbst starke Zahlen reichen offenbar nicht mehr automatisch aus, um weitere Kursgewinne auszulösen.

Parallel baut Nvidia seine strategische Position entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette aus. Insidern zufolge befindet sich der Konzern in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Investition von mehreren hundert Millionen US-Dollar in Cloverleaf Infrastructure. Das 2024 gegründete Unternehmen entwickelt Rechenzentrumsstandorte und sichert Grundstücke, Netzanschlüsse, Stromlieferverträge und Energieinfrastruktur. Die Projektpipeline soll mehr als zehn Gigawatt Kapazität umfassen.

Damit reagiert Nvidia auf einen zunehmend kritischen Engpass: Für den Ausbau der KI sind nicht nur Chips, sondern auch Strom und Rechenzentrumskapazitäten erforderlich. Zugleich nehmen die Risiken zu. AMD, Google und andere Anbieter entwickeln eigene Chips, während Hyperscaler wie Amazon, Google und Microsoft ihre Abhängigkeit von Nvidia verringern wollen. Steigende Anleiherenditen, hohe Staatsschulden und die Notenbankkonferenz in Jackson Hole erhöhen zusätzlich die Nervosität an den Märkten. Nvidia bleibt damit der zentrale Taktgeber des KI-Booms – aber auch dessen größter Erwartungstest.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 219,6EUR auf Nasdaq (27. August 2026, 01:59 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar