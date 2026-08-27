Deutz vor Milliarden-Übernahme: Rüstungseinstieg lässt Aktie springen

An der Börse stieß die Nachricht auf großes Interesse. Die Deutz-Aktie legte zeitweise um mehr als zehn Prozent zu und erreichte ein neues Dreimonatshoch. Zuvor hatten bereits optimistische Analystenkommentare den Kurs beflügelt. Kepler Cheuvreux und Oddo BHF sehen für das Papier Kursziele von 16 beziehungsweise 16,40 Euro und damit weiteres Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent. Beide Häuser bewerten die FFG-Übernahme als strategischen Meilenstein.

Der Kölner Motorenhersteller Deutz treibt seine strategische Neuausrichtung voran und steigt mit der Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) massiv ins Rüstungsgeschäft ein. Das Bundeskartellamt hat den Zusammenschluss freigegeben und damit eine wesentliche formale Hürde für die bislang größte Akquisition der Deutz-Geschichte beseitigt. Der Vollzug der Transaktion wird für Ende 2026 oder Anfang 2027 erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Deutz-Aktionäre hatten der notwendigen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage mit einer Zustimmung von 99,7 Prozent zugestimmt. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf rund 1,6 Milliarden Euro. Nach Angaben des Deutz-Finanzvorstands Oliver Neu soll die Finanzierung aus etwa einer Milliarde Euro Fremdkapital und rund 600 Millionen Euro neu ausgegebenen Deutz-Aktien bestehen. Geplant ist die Ausgabe von ungefähr 65 Millionen Aktien. Die bisherigen Eigentümerfamilien von FFG sollen im Gegenzug mit bis zu 29,9 Prozent an Deutz beteiligt werden und künftig als Ankeraktionäre engagiert bleiben.

FFG ist auf die Wartung, Reparatur, Überholung und Modernisierung gepanzerter Gefechts-, Unterstützungs- und Transportfahrzeuge spezialisiert. Zum Angebot gehören auch eigene Systeme wie der Transportpanzer ACSV G5 und die Panzerplattform WiSENT. Das Unternehmen gilt als wichtiger Partner der Bundeswehr und ausländischer Streitkräfte. Rund 1.100 FFG-Beschäftigte sollen im Zuge der Übernahme zu Deutz wechseln.

Für Deutz bedeutet der Deal eine deutliche Verschiebung des Geschäftsprofils. Analysten erwarten, dass das traditionelle Motorengeschäft künftig an Gewicht verliert, während das Rüstungssegment für zusätzliches Wachstum und Synergien sorgen soll. FFG soll im kommenden Jahr einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro und eine operative Marge von über 20 Prozent erreichen. Der Auftragsbestand liegt laut Unternehmensangaben bei mehr als 1,9 Milliarden Euro. Deutz erwartet zudem, dass der operative Cashflow der kombinierten Gruppe die zusätzliche Verschuldung innerhalb weniger Jahre wieder reduziert.

Rückenwind liefern die jüngsten Halbjahreszahlen. Der Umsatz stieg um 10,7 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT legte um 43,1 Prozent auf 79,7 Millionen Euro zu. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 11,94EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

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