UBS stuft SAP ab: Warum die KI-Offensive ins Stocken gerät

Im Zentrum der Kritik steht die schleppende Einführung von SAPs KI-Agenten. Der Softwarekonzern hatte angekündigt, im laufenden Jahr mehr als 200 sogenannte Joule-Agenten für Kunden bereitzustellen. Bis zum 25. August waren allerdings erst 17 Lösungen allgemein verfügbar, weitere 15 befanden sich in der Testphase. Um das Jahresziel noch zu erreichen, müsste SAP künftig mehr als einen Agenten pro Tag ausliefern. Die UBS hält dies für unrealistisch.

Die Schweizer Großbank UBS nimmt SAP von der Kaufliste. Analyst Michael Briest und sein Team stufen die Aktie von „Buy“ auf „Neutral“ herab, erhöhen das Kursziel jedoch deutlich von 164 auf 201 Euro. Die Anpassung spiegelt nach Einschätzung der Experten weniger eine grundsätzlich überhöhte Bewertung als vielmehr wachsende Zweifel an der kurzfristigen Dynamik des Cloud- und KI-Geschäfts wider. Die SAP-Aktie sei angemessen bewertet, die Stimmung unter den Anlegern bleibe jedoch fragil.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Als wesentlichen Grund für die Verzögerungen nennen die Analysten die komplexen IT-Landschaften vieler Kunden. Individuell angepasste ERP-Systeme erschwerten die Integration und verlangsamten die Markteinführung. Fortschritte sieht die UBS dagegen bei Joule Studio. Mit dieser Plattform können Kunden eigene KI-Agenten entwickeln und an ihre spezifischen Prozesse anpassen.

Die Analysten rechnen zudem mit einer Abkühlung beim Cloud-Auftragsbestand in der zweiten Jahreshälfte. Das organische Wachstum des Current Cloud Backlog hatte im zweiten Quartal 24,6 Prozent erreicht und damit nur geringfügig über dem Jahresanfang gelegen. Das Management hatte bereits eine leichte Verlangsamung in Aussicht gestellt. Die UBS erwartet für das Gesamtjahr eine Austrittsrate von rund 23 Prozent.

Belastend wirkt auch die Entwicklung der Cloud-Marge. Sie sank im zweiten Quartal erstmals seit 2021, unter anderem wegen höherer Kosten für KI-Rechenleistung. Zudem reduzierte SAP seine Ebit-Prognose für 2026 um 100 Millionen Euro. Hintergrund sind Verwässerungseffekte aus Übernahmen. Auch beim freien Cashflow sieht die UBS weniger Aufwärtspotenzial als in den vergangenen Jahren, da Kunden verstärkt Migrationsrabatte nutzen.

Der Wettbewerb verschärft die Lage zusätzlich. Anbieter wie Google drängen mit eigenen KI-Agenten in Unternehmensbereiche vor, die bislang eng mit SAP-Systemen verbunden waren. SAP bleibt zwar ein zentraler Anbieter für ERP, Finanz- und Unternehmensdaten. Offen ist jedoch, ob der Konzern auch künftig die entscheidende Benutzerschnittstelle und damit einen großen Teil der KI-Wertschöpfung kontrolliert.

Unterdessen setzt SAP sein Aktienrückkaufprogramm fort. Zwischen dem 17. und 21. August wurden 50.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 182,93 Euro erworben. Insgesamt kaufte der Konzern bislang 5,18 Millionen eigene Aktien zurück.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 184,4EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.

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