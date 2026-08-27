🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft SAP ab: Warum die KI-Offensive ins Stocken gerät

    UBS stuft SAP ab: Warum die KI-Offensive ins Stocken gerät
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    ### UBS stuft SAP auf „Neutral“ ab – KI-Offensive gerät ins Stocken

    Die Schweizer Großbank UBS nimmt SAP von der Kaufliste. Analyst Michael Briest und sein Team stufen die Aktie von „Buy“ auf „Neutral“ herab, erhöhen das Kursziel jedoch deutlich von 164 auf 201 Euro. Die Anpassung spiegelt nach Einschätzung der Experten weniger eine grundsätzlich überhöhte Bewertung als vielmehr wachsende Zweifel an der kurzfristigen Dynamik des Cloud- und KI-Geschäfts wider. Die SAP-Aktie sei angemessen bewertet, die Stimmung unter den Anlegern bleibe jedoch fragil.

    Im Zentrum der Kritik steht die schleppende Einführung von SAPs KI-Agenten. Der Softwarekonzern hatte angekündigt, im laufenden Jahr mehr als 200 sogenannte Joule-Agenten für Kunden bereitzustellen. Bis zum 25. August waren allerdings erst 17 Lösungen allgemein verfügbar, weitere 15 befanden sich in der Testphase. Um das Jahresziel noch zu erreichen, müsste SAP künftig mehr als einen Agenten pro Tag ausliefern. Die UBS hält dies für unrealistisch.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SAP SE!
    Long
    172,41€
    Basispreis
    1,24
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    194,90€
    Basispreis
    1,30
    Ask
    × 14,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Als wesentlichen Grund für die Verzögerungen nennen die Analysten die komplexen IT-Landschaften vieler Kunden. Individuell angepasste ERP-Systeme erschwerten die Integration und verlangsamten die Markteinführung. Fortschritte sieht die UBS dagegen bei Joule Studio. Mit dieser Plattform können Kunden eigene KI-Agenten entwickeln und an ihre spezifischen Prozesse anpassen.

    Die Analysten rechnen zudem mit einer Abkühlung beim Cloud-Auftragsbestand in der zweiten Jahreshälfte. Das organische Wachstum des Current Cloud Backlog hatte im zweiten Quartal 24,6 Prozent erreicht und damit nur geringfügig über dem Jahresanfang gelegen. Das Management hatte bereits eine leichte Verlangsamung in Aussicht gestellt. Die UBS erwartet für das Gesamtjahr eine Austrittsrate von rund 23 Prozent.

    Belastend wirkt auch die Entwicklung der Cloud-Marge. Sie sank im zweiten Quartal erstmals seit 2021, unter anderem wegen höherer Kosten für KI-Rechenleistung. Zudem reduzierte SAP seine Ebit-Prognose für 2026 um 100 Millionen Euro. Hintergrund sind Verwässerungseffekte aus Übernahmen. Auch beim freien Cashflow sieht die UBS weniger Aufwärtspotenzial als in den vergangenen Jahren, da Kunden verstärkt Migrationsrabatte nutzen.

    Der Wettbewerb verschärft die Lage zusätzlich. Anbieter wie Google drängen mit eigenen KI-Agenten in Unternehmensbereiche vor, die bislang eng mit SAP-Systemen verbunden waren. SAP bleibt zwar ein zentraler Anbieter für ERP, Finanz- und Unternehmensdaten. Offen ist jedoch, ob der Konzern auch künftig die entscheidende Benutzerschnittstelle und damit einen großen Teil der KI-Wertschöpfung kontrolliert.

    Unterdessen setzt SAP sein Aktienrückkaufprogramm fort. Zwischen dem 17. und 21. August wurden 50.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 182,93 Euro erworben. Insgesamt kaufte der Konzern bislang 5,18 Millionen eigene Aktien zurück.



    SAP

    +1,37 %
    -0,15 %
    +29,93 %
    +22,22 %
    -20,65 %
    +45,73 %
    +47,69 %
    +137,93 %
    +1.146.650,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
    SAP direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 184,4EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft SAP ab: Warum die KI-Offensive ins Stocken gerät ### UBS stuft SAP auf „Neutral“ ab – KI-Offensive gerät ins Stocken Die Schweizer Großbank UBS nimmt SAP von der Kaufliste. Analyst Michael Briest und sein Team stufen die Aktie von „Buy“ auf „Neutral“ herab, erhöhen das Kursziel jedoch deutlich von …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     