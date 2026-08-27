Rheinmetall baut Militärlager in Litauen – 250-Mio.-Euro-Auftrag winkt

Der Auftrag umfasst nach Unternehmensangaben ein Volumen von 250 Millionen Euro für Planung, Lieferung und Errichtung der Anlage. Rheinmetall soll darüber hinaus umfangreiche Betriebs- und Unterstützungsleistungen übernehmen. Dafür erwartet der Konzern ab der Inbetriebnahme jährliche Erlöse von rund 40 Millionen Euro. Der Auftrag wurde im dritten Quartal 2026 verbucht, die Aufnahme des Betriebs ist für Mitte August 2027 vorgesehen. Zum Leistungsumfang gehören unter anderem das Facility Management, die Wäscherei und die Verpflegung der Soldaten.

Rheinmetall baut sein Geschäft mit militärischer Infrastruktur und Dienstleistungen aus. Der Rüstungskonzern hat von der Bundeswehr erstmals einen Auftrag im Rahmen des Programms G-CAP II SU erhalten. Vorgesehen ist der Bau und anschließende Betrieb eines modularen Militärlagers in Litauen, das Platz für bis zu 2.000 Soldaten bieten soll.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das Projekt steht im Zusammenhang mit dem dauerhaften Ausbau der deutschen Militärpräsenz in Litauen. Deutschland errichtet dort eine Brigade, die künftig rund 5.000 Soldaten umfassen soll. Neben Kampffahrzeugen und Waffensystemen werden dafür Unterkünfte, Wartungseinrichtungen, Lagerflächen und logistische Infrastruktur benötigt. Der Bedarf dürfte angesichts der sicherheitspolitischen Lage in Europa weiter steigen.

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Für Rheinmetall markiert der Auftrag einen strategisch wichtigen Schritt über das klassische Rüstungsgeschäft hinaus. Der Konzern ist vor allem für Munition, gepanzerte Fahrzeuge und Waffensysteme bekannt. Mit Infrastruktur-, Wartungs- und Logistikleistungen erschließt das Unternehmen jedoch zusätzliche Geschäftsbereiche, die langfristige und wiederkehrende Einnahmen ermöglichen. Gerade für Investoren gewinnt diese Entwicklung an Bedeutung, weil sie die Abhängigkeit von einzelnen Großaufträgen für militärische Ausrüstung verringern kann.

Die Expansion nach Litauen passt zur Neuausrichtung der europäischen Verteidigungsindustrie. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine erhöhen die NATO-Staaten ihre Verteidigungsausgaben und investieren verstärkt in die Absicherung der östlichen Bündnisgrenze. Die baltischen Staaten gelten dabei als besonders sensibel, da sie unmittelbar an Russland oder Belarus grenzen.

Parallel zum Ausbau des Geschäfts bleibt Rheinmetall politisch umstritten. Das Bündnis „Rheinmetall entwaffnen“ plant vom 1. bis 6. September erneut ein Protestcamp in Köln. Für den 1. und 5. September sind Demonstrationen angekündigt. Im Vorjahr war es bei Protesten zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Die Debatte über Aufrüstung und Rüstungsexporte dürfte damit anhalten. Für Rheinmetall entscheidend bleibt jedoch die wachsende Nachfrage nach militärischen Fähigkeiten, Infrastruktur und dauerhaft verfügbaren Services.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 1.151EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.

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