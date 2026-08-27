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    US droht Iran mit Finanz-„D-Day“ – Teheran stellt Ölfluss infrage

    US droht Iran mit Finanz-„D-Day“ – Teheran stellt Ölfluss infrage
    Foto: Jan Woitas - dpa

    Washington verschärft den Druck auf Iran und droht mit den weitreichendsten Finanzsanktionen seiner Geschichte. US-Finanzminister Scott Bessent bezeichnete die geplanten Maßnahmen als „wirtschaftlichen D-Day“ und als größten Finanzangriff, den die Vereinigten Staaten jemals gegen einen Gegner geführt hätten. Ziel sei es, Iran vollständig von der Weltwirtschaft zu isolieren und insbesondere dessen Netzwerke zur Umgehung bestehender Sanktionen zu zerschlagen. Konkrete Details, ein Zeitplan und die Einbindung internationaler Partner blieben zunächst jedoch offen.

    Teheran reagierte mit einer drastischen Gegenandrohung. Sollte der Wirtschaftskrieg fortgesetzt werden, werde kein einziger Tropfen Öl mehr aus dem Persischen Golf fließen – weder durch die strategisch wichtige Straße von Hormus noch über alternative Routen. Eine Beteiligung anderer Staaten an der US-Sanktionspolitik werde Iran als Kriegshandlung werten. Zudem veröffentlichte die Regierung eine Liste von 45 Schiffen, die gegen iranische Auflagen verstoßen haben sollen, und drohte mit Vergeltungsmaßnahmen gegen weitere Schiff-zu-Schiff-Transfers mit diesen Tankern.

    Inmitten der Eskalation bemüht sich Pakistan um Vermittlung. Armeechef Asim Munir reiste zu Gesprächen nach Teheran. Islamabad erklärte, zur regionalen Stabilität und zu einer politischen Lösung beitragen zu wollen. Berichten zufolge hatte US-Präsident Donald Trump zuvor mit Munir telefoniert und ihn gebeten, Iran an den Verhandlungstisch zurückzuführen.

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    Die Spannungen wirken sich unmittelbar auf die Energieversorgung und die Finanzmärkte aus. Ein Projektil traf westlich des saudischen Hafens Yanbu im Roten Meer einen Tanker und löste einen Brand an Deck aus. Gleichzeitig blieb der Ölmarkt trotz der politischen Drohungen vergleichsweise gelassen. Der Preis für Brent-Rohöl fiel am Dienstag um mehr als drei Prozent auf rund 89 US-Dollar je Barrel. Marktteilnehmer verwiesen darauf, dass Bessents Ankündigungen zunächst keine konkreten Maßnahmen enthielten, die das physische Ölangebot unmittelbar beeinträchtigen würden. Auch der Verzicht auf angekündigte Sekundärsanktionen gegen Käufer iranischen Öls dämpfte die Sorge vor einem sofortigen Versorgungsschock.

    China, der wichtigste Abnehmer iranischen Öls, wies den US-Appell zur Zusammenarbeit zurück. Peking kritisierte einseitige Sanktionen ohne Grundlage im Völkerrecht und warnte vor einer zusätzlichen Belastung der globalen Finanzordnung. Zugleich kündigte die Regierung an, eigene Interessen zu schützen. Die USA verhängten derweil Sanktionen gegen mehrere in Hongkong und China ansässige Unternehmen, denen die Unterstützung iranischer Beschaffungsnetzwerke für Atom- und Raketentechnologie vorgeworfen wird. Gegen chinesische Banken gingen die USA vorerst nicht vor. Parallel warnte Trump erneut vor einer Verminung der Straße von Hormus und bekräftigte seine Null-Toleranz-Politik.



    Öl (Brent)

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    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 86,29USD auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.




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