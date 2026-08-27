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    Alibaba investiert Milliarden in KI – Anleger zahlen mit Verwässerung

    Alibaba investiert Milliarden in KI – Anleger zahlen mit Verwässerung
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    **Alibaba setzt auf KI – und nimmt dafür Verwässerung und Gewinneinbruch in Kauf**

    Alibaba stemmt eine der größten Kapitalmaßnahmen in der Geschichte des Hongkonger Aktienmarkts. Der chinesische Technologiekonzern platzierte 710 Millionen neue Aktien zu jeweils 112,70 Hongkong-Dollar und nahm damit rund 80 Milliarden Hongkong-Dollar beziehungsweise 10,2 Milliarden US-Dollar ein. Das frische Kapital soll vollständig in den Ausbau der sogenannten Full-Stack-KI fließen – darunter Rechenzentren, Chips, Cloud-Infrastruktur und eigene KI-Modelle.

    Die Ankündigung belastete die Aktie zunächst deutlich. In Hongkong fiel der Kurs zeitweise um mehr als zehn Prozent und lag auch nach einer Erholung noch unter dem Niveau vor der Transaktion. Zwar sollen institutionelle Investoren fast dreimal so viele Aktien nachgefragt haben wie angeboten wurden. Für bestehende Aktionäre bedeutet die Ausgabe jedoch eine Verwässerung. Analysten schätzen, dass der Gewinn je Aktie dadurch um etwa drei bis 3,5 Prozent sinken könnte.

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    Zusätzlichen Rückhalt versuchten Führungskräfte und Gründer Jack Ma zu signalisieren. Ma kaufte Alibaba-Aktien im Wert von mehr als 600 Millionen Hongkong-Dollar. Verwaltungsratschef Joe Tsai und Konzernchef Eddie Wu investierten zusammen weitere rund 202 Millionen Hongkong-Dollar. Die Käufe stützten den Kurs zeitweise, konnten den Kursverlust aber nicht vollständig ausgleichen.

    Im Zentrum der Debatte steht weniger die Kapitalaufnahme an sich als deren Zweck und Umfang. Alibaba hatte bereits angekündigt, in den kommenden drei Jahren mindestens 56,5 Milliarden US-Dollar in Cloud Computing und KI-Infrastruktur zu investieren. Die Ausgaben treffen auf eine Phase rückläufiger Profitabilität: Im Juni-Quartal brach der Gewinn deutlich ein, während die Investitionsausgaben um rund 75 Prozent auf etwa 10,1 Milliarden US-Dollar stiegen. Adjusted EBITA, Non-GAAP-Gewinn und freier Cashflow gerieten ebenfalls unter Druck.

    Operativ liefert die KI- und Cloud-Strategie allerdings Fortschritte. Der Umsatz mit Cloud- und KI-Leistungen wuchs zuletzt um 45 Prozent, KI-bezogene Produkte verzeichneten das zwölfte Quartal in Folge ein dreistelliges Wachstum. Alibabas Qwen-Modellfamilie soll dabei eine zentrale Rolle spielen.

    Die Kapitaloffensive ist zugleich wirtschaftlich und strategisch motiviert. Alibaba will chinesische Wettbewerber wie Tencent und Baidu auf Distanz halten und langfristig mit US-Konzernen wie Alphabet, Meta, OpenAI und Anthropic konkurrieren. Angesichts des geopolitischen Wettbewerbs und Chinas Bestrebungen nach technologischer Eigenständigkeit könnten KI, Chips und Rechenzentren zudem politisch besonders hohe Priorität genießen.

    Für Anleger bleibt die entscheidende Frage, ob aus den Milliardeninvestitionen dauerhaft rentable Geschäftsmodelle entstehen. Die operative Dynamik spricht für Potenzial, die sinkende Kapitalrendite und die Verwässerung mahnen jedoch zur Vorsicht.



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