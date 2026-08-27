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    E.ON vor Comeback? Berenberg sieht Kaufchance trotz Fernwärme-Streit

    E.ON vor Comeback? Berenberg sieht Kaufchance trotz Fernwärme-Streit
    Foto: Mona Wenisch - dpa

    **Berenberg sieht Kaufchance bei E.ON – Rechtsstreit um Fernwärmepreise belastet**

    Die Privatbank Berenberg sieht nach dem jüngsten Kursrückgang bei E.ON eine attraktive Einstiegschance. Die Analysten stuften die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hoch und erhöhten das Kursziel von 19,30 auf 21 Euro. Nach Einschätzung der Bank hat der Markt auf den Entwurf der Bundesnetzagentur zur künftigen Regulierung der Gasnetze überreagiert.

    Die Behörde hatte für die kommende Regulierungsperiode eine Eigenkapitalrendite von lediglich 5,76 Prozent vorgeschlagen. Viele Investoren hatten mit einer höheren Verzinsung gerechnet, woraufhin die E.ON-Aktie deutlich unter Druck geriet. Berenberg hält die Reaktion jedoch für überzogen. Gasnetze machten derzeit nur rund zwölf Prozent der regulierten Vermögensbasis des Energiekonzerns aus. Bis 2030 dürfte dieser Anteil nach Einschätzung der Analysten auf etwa sechs Prozent sinken.

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    Größere Bedeutung hat für E.ON das Stromnetzgeschäft. Hier erwartet Berenberg eine höhere Rendite als im Gasbereich. Ein Grund dafür seien die unterschiedlichen Messzeiträume für die Zinskomponenten. Bei Strom flössen die derzeit höheren Marktzinsen zeitlich verzögert, aber voraussichtlich günstiger in die Regulierung ein als bei Gas. Damit verbessere sich die Perspektive für den deutlich größeren Geschäftsbereich.

    Zudem rechnet Berenberg mit steigenden Investitionen in die Netzinfrastruktur. Für den Zeitraum von 2026 bis 2030 veranschlagt die Bank 49,7 Milliarden Euro – rund 1,7 Milliarden Euro mehr als bislang von E.ON geplant. Für die Jahre 2028 bis 2033 erwarten die Analysten sogar ein Investitionsvolumen von rund 60 Milliarden Euro. Die endgültigen regulatorischen Entscheidungen für Gas sollen erst Ende 2027, für Strom Ende 2028 fallen. Bis dahin bestehe erheblicher Spielraum für Veränderungen. Berenberg hob deshalb die Gewinnschätzungen für 2029 bis 2035 im Durchschnitt um drei Prozent an.

    Zusätzliche Unsicherheit bringt allerdings ein Rechtsstreit über Fernwärmepreise. Vor dem Oberlandesgericht Hamm deutete sich an, dass E.ON in mehreren Regionen möglicherweise unwirksame Preisanpassungsklauseln verwendet hat. Betroffen sind unter anderem Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Hessen. Nach vorläufiger Einschätzung des Gerichts könnten bei der Berechnung von Kosten und Verkaufspreisen unterschiedliche Formeln angewandt worden sein. Dies habe zu höheren Preisen für Kunden geführt und möglicherweise gegen das Gebot der Kostenorientierung verstoßen.

    Eine pauschale Rückerstattung über die Verbandsklage zeichnet sich jedoch nicht ab. Kunden müssten ihre Ansprüche voraussichtlich individuell geltend machen. Das Gericht will am 12. Oktober ein Urteil verkünden.



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