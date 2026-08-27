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    VW-Krise eskaliert: Vier Werke und Zehntausende Jobs in Gefahr

    VW-Krise eskaliert: Vier Werke und Zehntausende Jobs in Gefahr
    Foto: Ole Spata - dpa

    Bei Volkswagen wächst der Druck auf Vorstand und Belegschaft. Eine interne Stimmungserhebung der Arbeitnehmerseite offenbart erheblichen Frust über die Kommunikation des Managements und die unklare Zukunft mehrerer deutscher Werke. Während Konzernchef Oliver Blume auf einen verschärften Sparkurs pocht, sorgen mögliche Einschnitte bei Zehntausenden Arbeitsplätzen und die Diskussion über bis zu vier Standorte für existenzielle Ängste bei Beschäftigten und ihren Familien.

    Im Mittelpunkt der Sorgen stehen die Werke in Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm. Für diese Standorte gebe es bislang keine wettbewerbsfähige Auslastung für die 2030er-Jahre, räumte Blume bei Betriebsversammlungen ein. Entscheidungen über Werksschließungen seien jedoch noch nicht gefallen. Volkswagen wolle um industrielle Perspektiven, Beschäftigung und neue Lösungen mit Partnern oder Investoren kämpfen.

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    In Emden kündigte Blume zugleich deutliche Einschnitte im Management an. Rund ein Viertel der entsprechenden Stellen solle wegfallen. Die Arbeitskosten lägen dort mehr als doppelt so hoch wie an vergleichbaren europäischen Standorten, auch die Fabrikkosten seien höher. Das Werk beschäftigt rund 7.700 Menschen und gilt als wichtigster industrieller Arbeitgeber in Ostfriesland. Die besondere Brisanz: Nach einer Milliardeninvestition werden dort seit Ende 2024 ausschließlich Elektroautos gefertigt.

    Auch im sächsischen Zwickau ist die Lage angespannt. Das frühere Vorzeigewerk der Elektromobilität produziert seit 2020 nur noch Elektrofahrzeuge. Die Beschäftigtenzahl ist jedoch von rund 11.000 auf etwa 8.000 gesunken. Weitere Stellen sollen planmäßig entfallen, 2027 soll eine von zwei Fertigungslinien stillgelegt werden. Vor Blumes Besuch protestierten Mitarbeiter und Zulieferer für den Erhalt des Standorts. An der Fahrzeugproduktion hängen in der Region zahlreiche weitere Arbeitsplätze.

    Blume begründet den Sparkurs mit einer Krise der gesamten Automobilindustrie. Globale Verschiebungen, US-Zölle, der Einbruch des chinesischen Marktes, geopolitische Konflikte, politische Vorgaben und wachsender Wettbewerb setzten Volkswagen massiv unter Druck. Die Rendite von 3,8 Prozent reiche nicht aus, um den Wandel zu neuen Antrieben zu finanzieren. Der Konzern sei zu groß, zu langsam und zu komplex.

    Der Betriebsrat weist die bisherige Kommunikation als oberflächlich zurück. Vorsitzende Daniela Cavallo sieht das Vertrauen in den Vorstand, insbesondere in Blume, beschädigt. Neun außerordentliche Betriebsversammlungen sollen nun Klarheit schaffen. Gewerkschaft und Politik lehnen betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen ab. An den Märkten reagierte die VW-Aktie zeitweise mit einem Minus von knapp zwei Prozent.



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