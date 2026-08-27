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    TUI startet neue Billigmarke – warum Deutschland vorerst leer ausgeht

    TUI startet neue Billigmarke – warum Deutschland vorerst leer ausgeht
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    TUI nimmt den europäischen Reisemarkt stärker ins Visier: Mit der neuen Budgetmarke Sundeals will der Konzern zusätzliche Kundengruppen erreichen und seine Position im preisgünstigen Segment ausbauen. Der Start erfolgte im Juli zunächst ausschließlich in Großbritannien. Deutsche Kunden müssen dagegen vorerst auf das bestehende Angebot der TUI-Tochter L’tur zurückgreifen.

    Das Konzept von Sundeals ist konsequent auf den Preis ausgerichtet. Im Basispaket sind lediglich Flug und Hotel enthalten. Zusatzleistungen wie Mietwagen, Ausflüge oder weitere Services können individuell hinzugebucht werden. Damit reagiert TUI auf einen Markt, der nach Branchenschätzungen rund ein Drittel des europäischen Reisegeschäfts ausmacht. Als Budgetreisen gelten üblicherweise Angebote von weniger als 750 Euro pro Person.

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    TUI-Chef Sebastian Ebel sieht im eigenen Konzern bislang eine Lücke: Der Marktanteil im unteren Preissegment liege lediglich bei zehn bis 15 Prozent. Mit Sundeals soll das Geschäft unterhalb der höherpreisigen Kernmarke systematisch erweitert werden. Zugleich bleibt das finanzielle Risiko begrenzt. Nach Unternehmensangaben fließen rund 90 Prozent der strategischen Anstrengungen weiterhin in die Marke TUI, während zehn Prozent auf Sundeals entfallen. Die neue Plattform soll vor allem im Wettbewerb mit digitalen Anbietern wie Love Holidays bestehen.

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    Großbritannien dient dabei als Testmarkt. Das ausschließlich online vertriebene Angebot passt zu den dortigen Marktstrukturen, in denen es deutlich weniger Reisebüros gibt als in Deutschland. Hier ist L’tur bereits über das Internet, TUI-Agenturen und mehr als 100 eigene Filialen präsent. Deshalb plant TUI zunächst keine Einführung von Sundeals in Deutschland. Einen konkreten Zeitplan für eine Expansion in weitere Länder gibt es bislang nicht.

    Parallel zeigen aktuelle Zahlen aus Griechenland, wie wichtig der europäische Quellmarkt für den Tourismus bleibt. Im ersten Halbjahr 2026 stiegen die Einnahmen der griechischen Tourismuswirtschaft um 14,8 Prozent auf rund 8,8 Milliarden Euro. Deutsche Besucher stellten mit etwa 2,04 Millionen Ankünften die größte Gruppe und legten gegenüber dem Vorjahr um 10,4 Prozent zu. Beim durchschnittlichen Reisebudget lagen sie mit rund 625 Euro pro Kopf jedoch hinter US-Amerikanern, Briten, Franzosen und Italienern. US-Gäste gaben im Schnitt rund 1.213 Euro aus.

    An der Frankfurter Börse notierte die TUI-Aktie zuletzt leicht im Plus bei 7,12 Euro. Anleger setzen auf weiteres Wachstum und eine mögliche Erholung nach den Kursverlusten. Marktoptimisten verweisen zudem auf Leerverkaufspositionen, die bei einer Stabilisierung zurückgekauft werden könnten. Entscheidend bleiben jedoch die geopolitische Lage, die Konsumlaune und die Fähigkeit des Konzerns, im Budgetsegment profitabel zu wachsen.



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