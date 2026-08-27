BERENBERG stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vestas von 196 auf 240 dänische Kronen angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Henry Tarr lobte am Mittwoch die Margendynamik des Herstellers von Windkraftturbinen. Er hob nach dem ergebnisseitig außerordentlich starken zwieten Quartal deutlich seine Schätzungen an. Der Auftragseingang verspreche anhaltendes Wachstum. Für 2027 kalkuliert Tarr zudem mit Aktienrückkäufen im Volumen von einer Milliarde Euro./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 16:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,77 % und einem Kurs von 28,40EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Henry Tarr

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 196

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



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