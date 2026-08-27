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    BERENBERG stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

    BERENBERG stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vestas von 196 auf 240 dänische Kronen angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Henry Tarr lobte am Mittwoch die Margendynamik des Herstellers von Windkraftturbinen. Er hob nach dem ergebnisseitig außerordentlich starken zwieten Quartal deutlich seine Schätzungen an. Der Auftragseingang verspreche anhaltendes Wachstum. Für 2027 kalkuliert Tarr zudem mit Aktienrückkäufen im Volumen von einer Milliarde Euro./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 16:04 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,77 % und einem Kurs von 28,40EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Henry Tarr
    Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 240
    Kursziel alt: 196
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: N/A



    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 240,00, was eine Steigerung von +13,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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