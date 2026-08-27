BERNSTEIN RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia von 315 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Titan habe sich in Erinnerung gebracht, schrieb Stacy Rasgon am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des KI-Konzerns. Der Ausblick habe die Erwartungen klar übertroffen. Bemerkenswert seien vor allem die deutlich optimistischeren Wachstumsziele für das Geschäftsjahr 2028 im Kalenderjahr 2027. Jüngste Margensorgen hätten sich zwar bestätigt, diese Entwicklung sei allerdings in den Griff zu bekommen./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 04:33 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 04:33 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 219,6EUR auf Nasdaq (27. August 2026, 01:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stacy A. Rasgon

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 315

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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