EZB-Falkin Schnabel warnt: Weitere Zinserhöhungen wohl unvermeidbar

Schnabel gilt innerhalb des EZB-Rats als Vertreterin einer besonders konsequenten Inflationsbekämpfung. Die sogenannte „Falkin“ hält die Wirtschaft der Eurozone für robust genug, eine weitere Straffung der Geldpolitik zu verkraften. Ihrer Einschätzung zufolge könnte die Teuerung wegen der hohen Energiekosten über einen längeren Zeitraum oberhalb von zwei Prozent bleiben. Die Notenbank dürfe nicht warten, bis sich die höheren Preise in steigenden Löhnen niederschlügen. Andernfalls drohe sie „ins Hintertreffen“ zu geraten.

Die Europäische Zentralbank (EZB) steht nach Einschätzung von Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel vor der Aufgabe, die Zinsen weiter anzuheben. Angesichts anhaltend hoher Energiekosten, des Konflikts im Nahen Osten und einer widerstandsfähigeren Wirtschaft als erwartet sieht die Ökonomin Aufwärtsrisiken für die Inflation. Der derzeitige Leitzins reiche wahrscheinlich nicht aus, um den Preisauftrieb mittelfristig auf das EZB-Ziel von zwei Prozent zurückzuführen, sagte Schnabel der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Im Mittelpunkt steht dabei der sogenannte Zweitrundeneffekt: Arbeitnehmer und Gewerkschaften könnten als Reaktion auf den ursprünglichen Preisschock höhere Löhne durchsetzen. Unternehmen würden diese Kosten möglicherweise über weitere Preiserhöhungen weitergeben. Eine solche Lohn-Preis-Dynamik könnte die Inflation verfestigen und eine spätere geldpolitische Reaktion erschweren.

An den Finanzmärkten wird eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte derzeit nahezu vollständig eingepreist. Damit würde der Einlagensatz auf 2,5 Prozent steigen. Eine weitere Anhebung wird bis zum Frühjahr 2027 erwartet, möglicherweise bereits im Dezember. Schnabels Aussagen stützten diese Erwartungen, verliehen dem Euro jedoch nur vorübergehend Auftrieb.

Für ihre Einschätzung erhält Schnabel Unterstützung von jüngsten Konjunkturdaten. Die Wirtschaftsleistung Deutschlands, der größten Volkswirtschaft der Eurozone, wuchs im zweiten Quartal um 0,3 Prozent und damit stärker als zunächst geschätzt. Die gesamte Eurozone legte in diesem Zeitraum um 0,4 Prozent zu, nachdem die Wirtschaft zu Jahresbeginn stagniert hatte. Auch vor dem Ifo-Geschäftsklimaindex rechneten Marktteilnehmer mit einer Verbesserung.

Der Euro gab unterdessen erneut nach. Am Mittwoch kostete die Gemeinschaftswährung im New Yorker Handel 1,1651 US-Dollar; die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,1669 Dollar fest. Unterstützung erhielt der Dollar von überraschend stark gestiegenen US-Aufträgen für langlebige Güter. Zugleich blieb die US-Inflation erhöht: Der von der Federal Reserve bevorzugte PCE-Preisindex lag mit 3,7 Prozent deutlich über dem Zielwert von zwei Prozent. Die Märkte warteten daher auf neue Signale zur US-Geldpolitik.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 1,166USD auf Forex (27. August 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.

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