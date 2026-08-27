Meta vor 16,7-Milliarden-Vergleich – KI lockt mit Milliardenmarkt

Der Vergleich mit 29 US-Bundesstaaten beendet einen Rechtsstreit über die mutmaßlich suchtfördernde Gestaltung von Instagram und Facebook. Die Kläger werfen Meta vor, Kinder und Jugendliche gezielt zu einer intensiven Nutzung verleitet, Nutzer über die Sicherheit seiner Angebote getäuscht und Daten Minderjähriger unrechtmäßig gesammelt zu haben. Diese Daten sollen teilweise auch zum Training eigener KI-Modelle verwendet worden sein.

Meta steht an der Börse zwischen hohen Belastungen und neuen Wachstumschancen. Einerseits muss der Mutterkonzern von Facebook und Instagram einen der größten Rechtsstreitigkeiten seiner Geschichte mit einer Zahlung von bis zu 16,68 Milliarden US-Dollar beilegen. Andererseits könnte die milliardenschwere Investitionsoffensive in künstliche Intelligenz dem Unternehmen ab 2027 einen zusätzlichen Milliardenmarkt eröffnen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Meta bestreitet sämtliche Vorwürfe. Die Vereinbarung erfolge ausdrücklich zu Vergleichszwecken und stelle kein Schuldeingeständnis dar. Die Einigung muss noch von einem Richter genehmigt werden. Neben der Zahlung sieht sie weitreichende Änderungen bei den Plattformen vor. Dazu gehören tägliche Nutzungslimits, Einschränkungen der nächtlichen Nutzung durch Jugendliche sowie strengere Kontrollen altersbeschränkter Inhalte. Zudem sollen Funktionen wie die Anzeige von Like-Zahlen und bestimmte Beautyfilter für Teenager begrenzt werden.

Die Anleger reagierten zunächst positiv, die Kursgewinne der Meta-Aktie verpufften nach Handelsbeginn jedoch rasch. Hintergrund ist auch die anhaltende Unsicherheit über die hohen KI-Ausgaben des Konzerns. Innerhalb eines Monats verlor die Aktie mehr als sechs Prozent.

Nach Einschätzung von Evercore-Analyst Mark Mahaney könnten genau diese Investitionen jedoch zu einem bislang unterschätzten Wachstumstreiber werden. Meta plant, bis 2027 rund 14 Gigawatt an Rechenzentrumskapazität ans Netz zu bringen. Sollte ein Teil dieser Infrastruktur nicht vollständig für eigene Anwendungen benötigt werden, könnte das Unternehmen überschüssige Rechenleistung extern vermarkten – möglicherweise über eine Sparte namens „Meta Compute“.

Mahaney zufolge würden bereits 0,5 bis 1 Gigawatt an extern angebotener Kapazität jährliche Brutto-Umsätze zwischen 11 und 22 Milliarden US-Dollar ermöglichen. Meta könnte damit in einem weitgehend ausverkauften Markt zu einem seltenen Anbieter werden. Der Analyst bezeichnet diese Möglichkeit als eine Art „Call Option“ für Aktionäre, will sie aber nicht als verlässliche Cloud-Einnahmequelle in die reguläre Bewertung einbeziehen.

Dennoch hob Evercore das Kursziel von 820 auf 860 US-Dollar an. Ausgehend von 559 US-Dollar entspräche dies einem Aufwärtspotenzial von mehr als 50 Prozent. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 17 gilt Meta zudem als vergleichsweise moderat bewertet. Der Rechtsvergleich bleibt allerdings ein erheblicher finanzieller und regulatorischer Belastungsfaktor.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 579,1EUR auf Nasdaq (27. August 2026, 01:59 Uhr) gehandelt.