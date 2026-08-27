BASF kauft weiter Aktien zurück – wie sicher ist die Dividende?

Die Käufe erfolgten über die elektronische Handelsplattform Xetra sowie weitere Handelssysteme. Der volumengewichtete Durchschnittskurs lag je nach Handelstag zwischen rund 50,70 und 51,90 Euro. Am 17. August erwarb BASF 69.999 Aktien, am 18. August 150.000 Stück. Es folgten 117.966 Aktien am 19. August, 80.000 am 20. August und 190.000 am 21. August. Die detaillierte Aufstellung der Transaktionen veröffentlicht der Konzern auf seiner Internetseite.

Die BASF SE hat im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms in der Woche vom 17. bis zum 21. August 2026 insgesamt 557.966 eigene Aktien erworben. Das teilte der Chemiekonzern am 24. August über den Nachrichtendienst EQS mit. Seit dem Start des Programms am 3. August beläuft sich die Zahl der zurückgekauften Aktien damit auf insgesamt 1.797.966 Stück.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Aktienrückkäufe können die Zahl der ausstehenden Aktien reduzieren und dadurch den Gewinn je Aktie rechnerisch erhöhen. Zudem gelten sie als Instrument der Kapitalrückführung an die Aktionäre. Ihre Bedeutung hängt jedoch davon ab, zu welchen Kursen die Aktien erworben werden und wie solide die finanzielle Lage des Unternehmens ist.

Für einkommensorientierte Anleger steht bei BASF weiterhin die Dividende im Mittelpunkt. Für das Geschäftsjahr 2025 schüttete der Konzern 2,25 Euro je Aktie aus. BASF hat angekündigt, von 2025 bis 2028 mindestens diesen Betrag pro Jahr zu zahlen. Bei einem Aktienkurs von etwa 51,10 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von rund 4,4 Prozent.

Um eine jährliche Bruttodividende von 1.000 Euro zu erzielen, wären bei dieser Ausschüttung rechnerisch 445 Aktien erforderlich. Zum genannten Kurs entspräche dies einem Kapitaleinsatz von rund 22.740 Euro. In den Jahren 2021 bis 2023 hatte BASF noch 3,40 Euro je Aktie gezahlt. Sollte das Unternehmen zu diesem Niveau zurückkehren, wären für 1.000 Euro Dividende rechnerisch etwa 295 Aktien notwendig. Der erforderliche Kapitaleinsatz würde dann bei rund 15.075 Euro liegen.

Eine höhere Ausschüttung ist allerdings nicht garantiert. BASF kämpft weiterhin mit schwacher Chemienachfrage in Europa, chinesischem Import- und Preisdruck, hohen Energie- und Standortkosten sowie geopolitischen Risiken. Zugleich verbesserten sich die operativen Kennzahlen im ersten Halbjahr 2026: Der Umsatz stieg um 6,2 Prozent, das bereinigte EBITDA um 17,5 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr erhöhte BASF die Prognose auf 6,9 bis 7,7 Milliarden Euro. Die Dividendenfähigkeit bleibt damit eng an die nachhaltige Entwicklung von Ergebnis und Cashflow gebunden.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 51,91EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

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