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    Deutsche Bank startet neuen Aktienrückkauf über 500 Millionen Euro

    Deutsche Bank startet neuen Aktienrückkauf über 500 Millionen Euro
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    **Deutsche Bank startet neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 500 Millionen Euro**

    Die Deutsche Bank legt nach dem Abschluss ihres laufenden Aktienrückkaufs unmittelbar ein weiteres Programm auf. Wie das Institut am 24. August 2026 mitteilte, beginnt der neue Rückkauf am 25. August und soll spätestens am 11. Dezember 2026 enden. Voraussetzung ist, dass die erforderliche behördliche Genehmigung fortbesteht.

    Im Rahmen des Programms will die Deutsche Bank eigene Aktien im Wert von bis zu 500 Millionen Euro erwerben. Erwerbsnebenkosten sind in diesem Betrag nicht enthalten. Zugleich ist der Rückkauf auf maximal 50 Millionen Aktien begrenzt. Die erworbenen Anteilsscheine sollen eingezogen werden. Ziel ist damit eine Verringerung des Grundkapitals, was rechnerisch den Anteil der verbleibenden Aktionäre am Unternehmen erhöhen kann.

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    Der Vorstand stützt sich auf eine Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28. Mai 2026. Diese erlaubt den Erwerb von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals und gilt bis zum 30. April 2031. Der neue Rückkauf wurde von der Europäischen Zentralbank genehmigt.

    Mit der Durchführung beauftragt die Deutsche Bank ein Kreditinstitut. Der Broker soll seine Kaufentscheidungen unabhängig vom Geldhaus treffen und die Aktien zu möglichst günstigen Kursen erwerben. Rückkäufe in den USA sind ausdrücklich ausgeschlossen. Geplant sind Transaktionen auf Xetra sowie gegebenenfalls über die multilateralen Handelssysteme Cboe, Turquoise und Aquis innerhalb der Europäischen Union.

    Für die Käufe gelten die Vorgaben der europäischen Marktmissbrauchsverordnung. Unter anderem darf der Erwerbspreis bestimmte Referenzwerte nicht überschreiten. Zudem dürfen an einem Handelstag höchstens 25 Prozent des durchschnittlichen täglichen Aktienumsatzes des jeweiligen Handelsplatzes gekauft werden. Die Transaktionen müssen spätestens am Ende des siebten Handelstags nach ihrer Ausführung veröffentlicht werden. Die Deutsche Bank will die entsprechenden Daten außerdem mindestens fünf Jahre auf ihrer Investor-Relations-Website zugänglich halten.

    Zeitgleich meldete das Institut den Abschluss des vorherigen Rückkaufprogramms. Zwischen dem 26. Februar und dem 21. August 2026 erwarb die Bank insgesamt 35.718.029 eigene Aktien. Dies entspricht 1,87 Prozent des Grundkapitals. Der volumengewichtete Durchschnittspreis lag bei 28 Euro je Aktie.

    Allein in der letzten Programmwoche vom 17. bis 21. August kaufte die Deutsche Bank 1.748.441 Aktien. Die Tagesdurchschnittspreise bewegten sich dabei zwischen 33,0785 Euro und 32,2870 Euro. Mit dem neuen Programm setzt die Bank ihre Strategie fort, überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurückzugeben und die Kapitalstruktur durch die Einziehung eigener Aktien zu verändern.



    Deutsche Bank

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    ISIN:DE0005140008WKN:514000
    Deutsche Bank direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 34,65EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.




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