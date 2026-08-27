Siemens Energy spaltet 17.000-Mitarbeiter-Sparte ab – Aktie fällt

Mit dem Schritt soll ToI größere unternehmerische Freiheiten erhalten und zusätzliche Wachstumschancen erschließen. Die Sparte beschäftigt rund 17.000 Mitarbeiter und erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von etwa 5,7 Milliarden Euro. Zum Portfolio gehören unter anderem Energieinfrastruktur für Industriekunden, Kompressoren für die Öl- und Gasbranche sowie Wasserstoff-Elektrolyseure. Außerdem bietet der Bereich Produkte wie Dampfturbinen und Schiffsmotoren an.

Siemens Energy treibt die Verselbstständigung seiner Industriesparte Transformation of Industry (ToI) voran. Der Energietechnikkonzern will den Geschäftsbereich künftig entkonsolidieren, zugleich aber eine „wesentliche Minderheitsbeteiligung“ behalten. Vorgesehen sind nach Unternehmensangaben unter anderem der Einstieg externer Investoren oder eine Kapitalmarkttransaktion. Konkrete Angaben zu Zeitplan, Struktur und Bewertung machte Siemens Energy zunächst nicht.

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Strategisch unterscheidet sich Transformation of Industry deutlich vom Kerngeschäft von Siemens Energy. Während sich der Konzern künftig stärker auf Stromerzeugung und Stromübertragung konzentrieren will, beliefert ToI vor allem industrielle Kunden aus Branchen wie Chemie, Schifffahrt sowie Öl und Gas. Innerhalb des Konzerns konkurriert die Sparte deshalb bei Investitionen mit Bereichen, die derzeit schneller wachsen und aus Sicht des Managements kurzfristig höhere Renditen versprechen.

„Wenn wir unsere Struktur nicht verändern, begrenzen wir die Möglichkeiten von Transformation of Industry“, sagte Vorstandschef Christian Bruch. Der aktuelle Investitionsschwerpunkt liege auf Stromerzeugung und Stromübertragung. ToI habe sich zwar erfolgreich entwickelt und sei inzwischen ein profitables Geschäft mit hohem Wachstum. Als eigenständiger aufgestelltes Unternehmen könne die Sparte ihre Entwicklung jedoch möglicherweise schneller vorantreiben und Finanzmittel unabhängiger am Kapitalmarkt beschaffen.

Analysten bewerteten die Ankündigung überwiegend positiv. JPMorgan sieht Vorteile für die Investmentstory, da Wachstum und Margen von ToI bislang nicht vollständig zum Profil des Gesamtkonzerns beitrügen. Jefferies zufolge kann sich Siemens Energy nach einer Trennung stärker auf wachstums- und margenstärkere Energiegeschäfte fokussieren. RBC hält einen Wert von mehr als zehn Milliarden Euro für die Sparte für ein gutes Ergebnis. Auch die Deutsche Bank bestätigte ihre Kaufempfehlung und ein Kursziel von 210 Euro. Durch die Separierung könne sich das mittelfristige Margenprofil des Konzerns rechnerisch verbessern.

Die Siemens-Energy-Aktie gab am Mittwoch dennoch leicht nach und lag zeitweise rund 0,4 Prozent im Minus. Investoren dürften nun vor allem auf Details zur Transaktion, zur künftigen Beteiligung des Konzerns und zur Bewertung von Transformation of Industry warten.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 153EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.

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