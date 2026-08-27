Gaskrise spitzt sich zu: Industrie warnt, EZB denkt an Zinserhöhung

Erdgas werde in zahlreichen kritischen Produktionsprozessen benötigt. Der VDMA nimmt deshalb Versorger, Großhändler und Bundesregierung in die Verantwortung. Sie müssten rechtzeitig handeln und ausreichende Vorräte sicherstellen, fordert der Verband. Die Bundesregierung sieht dagegen vor allem Gasunternehmen und Händler in der Pflicht. Das Bundeswirtschaftsministerium bereite jedoch Handlungsoptionen vor, um bei einer Verschlechterung der Lage schnell eingreifen zu können. Eine Gasmangellage im kommenden Winter sei derzeit nicht zu erwarten.

Die angespannte Lage an den europäischen Energiemärkten setzt Industrie, Politik und Notenbanken zunehmend unter Druck. Besonders im deutschen Maschinen- und Anlagenbau wächst die Sorge, dass die langsame Befüllung der Gasspeicher im kommenden Winter zu Versorgungsengpässen oder drastisch steigenden Preisen führen könnte. „Physischer Gasmangel oder explodierende Preise wären eine signifikante Gefahr für die Industrie“, warnte Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands VDMA.

Die niedrigen Speicherstände treffen auf einen deutlich angespannten Gasmarkt. Der europäische Leitpreis TTF für die Lieferung in einem Monat stieg zu Wochenbeginn um mehr als vier Prozent auf 69,22 Euro je Megawattstunde. Damit setzte sich die Aufwärtsbewegung der vergangenen zwei Wochen fort; insgesamt verteuerte sich Erdgas in diesem Zeitraum um rund ein Drittel. Als wichtigste Preistreiber gelten die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und die Unsicherheit über eine baldige Normalisierung der Energieexporte aus der Golfregion.

Zusätzlichen Druck erzeugt die faktische Blockade der Straße von Hormus infolge des Iran-Kriegs. Wegen der hohen Sommerpreise kaufen Händler derzeit weniger Gas für die Wintersaison ein. Nach Angaben des europäischen Gasspeicherverbands GIE waren die Speicher in Europa zuletzt zu 61,68 Prozent gefüllt, verglichen mit mehr als 75 Prozent im Vorjahr. Deutschland lag mit 50,71 Prozent noch deutlich darunter; im Vorjahreszeitraum waren die deutschen Reserven zu mehr als 68 Prozent gefüllt.

Die Entwicklung beschäftigt auch die Europäische Zentralbank. EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel plädierte für eine weitere Zinserhöhung, um Inflationsrisiken frühzeitig einzudämmen. Höhere Energiekosten könnten über steigende Produktionskosten sogenannte Zweitrundeneffekte auslösen. Die Inflation im Euroraum lag zuletzt bei 2,9 Prozent und damit über dem EZB-Ziel von zwei Prozent. Der Einlagenzins beträgt derzeit 2,25 Prozent.

Langfristig rückt zudem der wachsende Energiebedarf Asiens in den Mittelpunkt. Auf die Schwellen- und Entwicklungsländer entfielen 2024 mehr als 80 Prozent des globalen Nachfragewachstums. Die Gastech 2026 in Bangkok will deshalb Investitionen in LNG, Wasserstoff, erneuerbare Energien, Stromnetze und Digitalisierung vorantreiben.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 2,900USD auf Ariva Indikation (26. August 2026, 21:51 Uhr) gehandelt.