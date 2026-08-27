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    CTS Eventim wächst kräftig: Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

    CTS Eventim wächst kräftig: Analysten sehen weiteres Kurspotenzial
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    **CTS Eventim wächst kräftig – Analysten sehen weiteres Kurspotenzial**

    CTS Eventim hat im ersten Halbjahr 2026 Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Der Konzernumsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,9 Prozent auf 1,513 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Adjusted EBITDA) legte um 12,4 Prozent auf 225,4 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge lag bei 14,9 Prozent.

    Noch dynamischer entwickelte sich das EBIT. Es stieg um 15,3 Prozent auf 174,6 Millionen Euro. Ein verbessertes Finanzergebnis, maßgeblich beeinflusst durch positive Wechselkurseffekte, unterstützte zusätzlich den Gewinn. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich um 34,2 Prozent auf 1,25 Euro.

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    Im zweiten Quartal wuchs der Konzernumsatz um 13 Prozent auf 899,3 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA verbesserte sich um 6,2 Prozent auf 106,4 Millionen Euro. Das EBIT legte um 6,8 Prozent auf 80,4 Millionen Euro zu. Die Entwicklung zeigt, dass CTS Eventim auch in einem wirtschaftlich und geopolitisch anspruchsvollen Umfeld profitabel expandiert.

    Im Ticketing-Geschäft stieg der Umsatz im ersten Halbjahr um 13,9 Prozent auf 473,3 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA erhöhte sich dagegen lediglich um 3,4 Prozent auf 172,5 Millionen Euro. Die Marge sank auf 36,4 Prozent. Als Gründe nannte das Unternehmen vorübergehende Verschiebungen im Geschäftsmix sowie Kosten im Zusammenhang mit dem Programm „Operational Excellence“. Im zweiten Quartal beschleunigte sich das Umsatzwachstum allerdings auf 25,8 Prozent.

    Der Bereich Live Entertainment erwies sich als besonders dynamischer Wachstumstreiber. Der Umsatz stieg um 18,6 Prozent auf 1,061 Milliarden Euro. Das Adjusted EBITDA sprang um 57,1 Prozent auf 52,9 Millionen Euro, wodurch sich die Marge auf fünf Prozent erhöhte. Ein starkes internationales Portfolio aus Tourneen, Konzerten und Festivals in Deutschland, Italien und den USA trug maßgeblich dazu bei. Auch die Veranstaltungsstätten leisteten einen wichtigen Ergebnisbeitrag. Zu den Höhepunkten zählten ausverkaufte Festivals wie Rock am Ring, Rock im Park und Hurricane.

    Der Vorstand bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr 2026 und blickt optimistisch auf die kommenden Monate. Rückenwind könnte zudem vom ersten Kapitalmarkttag der Unternehmensgeschichte ausgehen, der am 20. November in Mailand geplant ist.

    Die Analysten bewerten die Perspektiven positiv. Deutsche Bank Research hob das Kursziel von 98 auf 100 Euro an und beließ die Aktie auf „Buy“. Analyst Lars Vom-Cleff sieht im Quartalsbericht ein „Ticket für Potenzial“. Auch die DZ Bank erhöhte ihren fairen Wert von 81 auf 88 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung. Als möglichen Kurstreiber verwies Analyst Karsten Oblinger auf den Kapitalmarkttag. Die zwischenzeitlich schwächere Ticketing-Marge bleibt zwar ein Beobachtungspunkt, ändert bislang jedoch nichts am grundsätzlich konstruktiven Bild.



    CTS Eventim

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    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 59,45EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.




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