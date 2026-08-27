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    Munich Re korrigiert Rückkaufmeldung – Amundi kommt auf 3,06 %

    Munich Re korrigiert Rückkaufmeldung – Amundi kommt auf 3,06 %
    Foto: Christian Ader - stock.adobe.com

    **Munich Re korrigiert Rückkaufmeldung – Amundi baut Beteiligung leicht aus**

    Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat am 25. August 2026 eine fehlerhafte Angabe in ihrer elften Zwischenmeldung zum laufenden Aktienrückkauf korrigiert. Betroffen war das Datum eines Rückkauftags: In der ursprünglichen Veröffentlichung war der 19. Juli genannt worden. Richtig ist der 19. August 2026. Die übrigen Angaben zum Rückkauf wurden unverändert bestätigt.

    Zwischen dem 17. und dem 21. August erwarb Munich Re insgesamt 119.800 eigene Aktien über die elektronische Handelsplattform Xetra der Frankfurter Wertpapierbörse. Am 17. August kaufte der Konzern 25.000 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs von 517,6825 Euro. Am folgenden Tag wechselten 20.000 Aktien zu durchschnittlich 522,0113 Euro den Besitzer. Für den 19. August weist die korrigierte Meldung 25.000 Aktien zu 515,8922 Euro aus. Am 20. August wurden weitere 25.000 Aktien zu 511,2969 Euro erworben, am 21. August schließlich 24.800 Aktien zu 516,7181 Euro.

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    Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 14. Mai 2026 summiert sich die Zahl der erworbenen Aktien damit auf 1.658.924 Stück. Der Rückkauf war am 13. Mai angekündigt worden. Die Transaktionen werden von einer beauftragten Bank ausschließlich börslich durchgeführt. Detaillierte Angaben zu den einzelnen Geschäften stellt Munich Re auf ihrer Internetseite bereit.

    Parallel veröffentlichte der Rückversicherer eine Stimmrechtsmitteilung des französischen Vermögensverwalters Amundi. Danach überschritt Amundi am 20. August 2026 – unter Einbeziehung verschiedener Konzerngesellschaften und Instrumente – erneut die Schwelle von drei Prozent der Stimmrechte an Munich Re. Der direkte beziehungsweise zugerechnete Aktienbestand entspricht 3,744 Millionen Stimmrechten oder 2,95 Prozent des Grundkapitals.

    Zusätzlich meldete Amundi Instrumente im Umfang von 142.891 Stimmrechten, entsprechend 0,11 Prozent. Genannt werden insbesondere verliehene Wertpapiere mit Rückrufrecht im Umfang von 142.015 Stimmrechten sowie Sicherheiten mit Rückrufrecht über 876 Stimmrechte. Barausgleichsinstrumente bestehen laut Mitteilung nicht.

    In der Summe kommt Amundi damit auf einen Anteil von 3,06 Prozent. In der vorherigen Meldung waren 3,02 Prozent ausgewiesen worden; der reine Stimmrechtsanteil lag damals bei 3,01 Prozent. Als Gesamtzahl der Stimmrechte von Munich Re nennt die Gesellschaft 126.970.119. Die Meldungen liefern damit vor allem Transparenz über laufende Kapitalmaßnahmen und Veränderungen in der Aktionärsstruktur, enthalten jedoch keine Aussagen zu einer strategischen Neubewertung der Beteiligung durch Amundi.



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    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 515,8EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.




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